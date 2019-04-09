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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

投資型保單非親簽可退回千萬保費　卻因錯失2年時效而失敗

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▲司法，法官，法庭，法槌。（圖／視覺中國CFP）

▲民眾若超過法定請求權2年時效，即使有理恐怕連法官都難幫上忙。（圖／視覺中國CFP）

記者李蕙璇／台北報導

申請保險理賠要把握時效，而當被保險公司拒賠談不攏時，更得掌握在規定的2年內向法院提起訴訟，免得像這些保戶無法順利拿到上百萬、逾千萬元的理賠金或是保費。

新北市余姓讀者詢問《ETtoday保險雲》記者，其所購買的投資型保單因為要保人、被保險人非本人親簽的狀況，是否可以主張契約無效，退還1,700多萬元保險費。

該案委由曾任基隆地方法院法官的律師林李達閱讀保單等文件之後，因為其向保險公司申訴後，先是未依保險法主張非親簽即可退還保費，後又因未在2年內向法院控告保險公司，而難以再主張退還全額保險費。

台灣高等法院則也有個保戶敗訴判決的理由，和新北市余姓保戶的案情類似，因為「沒有在2年內」控告保險公司，喪失請求理賠保險金的權利。

這位周姓保戶於醫院精神科治療後，以其「日間留院」方式住院全天322天、半天16天，合計338日，而向保險公司申請住院醫療保險金98萬4,000元、出院療養保險金18萬元，合計116萬4,000元。

壽險公司認為保戶僅僅是「日間留院」，並未達到「住院」程度，拒絕理賠保險金，雙方鬧到金融消費評議中心經過調處之後，評議中心委員認定保險公司應理賠保戶51萬4,000元。但保戶不接受此金額，便仍繼續去電保險公司要求理賠全部醫療費116萬4,000元，但都未獲保險公司同意。

等保戶欲透過法院希望獲得理賠較高額保險金時，法官則以其超過法定請求權時效為由判決保戶敗訴，最後落得連一塊錢保險金都拿不到的窘困。

《保險法》第65條

由保險契約所生之權利，自得為請求之日起，經過二年不行使而消滅。有下列各款情形之一者，其期限之起算，依各該款之規定：

一、要保人或被保險人對於危險之說明，有隱匿、遺漏或不實者，自保險人知情之日起算。
二、危險發生後，利害關係人能證明其非因疏忽而不知情者，自其知情之日起算。
三、要保人或被保險人對於保險人之請求，係由於第三人之請求而生者，自要保人或被保險人受請求之日起算。

《保險法》第105條－保戶可解約拿回全部保費的帝王提款

由第三人訂立之死亡保險契約，未經被保險人書面同意（也就是要保書上的被保險人簽名不是本人親簽），並約定保險金額，其契約無效。被保險人依前項所為之同意，得隨時撤銷之。其撤銷之方式應以書面通知保險人及要保人。被保險人依前項規定行使其撤銷權者，視為要保人終止保險契約。

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