國軍儀隊首見女兵　她報名海軍陸戰隊盼有機會圓夢

▲國防部9日上午召開記者會。（圖／軍聞社提供，下同）

政治中心／綜合報導

國防部9日上午召開記者會，公布第三屆全國高級中等學校儀隊競賽規劃，現場邀請第一、二屆都晉級決賽的恆春工商、台中女中，以及莊敬高職等3所儀隊代表出席。其中，恆春工商儀隊隊長韓宜婷表示，她已報名陸戰隊的志願役士兵，希望未來能實現夢想。

為落實全民國防教育，國防部舉辦第三屆全國高級中等學校儀隊競賽，共計44所學校報名參加。由於參加學校眾多，競賽區分初賽及決賽兩階段，初賽分於北、中、南地區辦理3場次，7月6日辦理決賽。

國防部9日上午舉行記者會，由文宣心戰處處長樓偉傑少將說明競賽方式，會中邀請第一、二屆均晉級決賽的恆春工商、臺中女中及莊敬高職等3所學校儀隊代表出席，展現旺盛的企圖心，讓這項競賽活動精采可期，未演先轟動。

其中恆春工商儀隊隊長韓宜婷表示，參加儀隊追求的是一種崇高的榮譽，也是展現力與美的競技，去年參加比賽除了提高大家的凝聚力，也讓自己了解國軍，提升加入國軍的意願，所以已報考陸戰隊的志願役士兵，希望未來能實現夢想。

▲恆春工商儀隊隊長韓宜婷，已報考陸戰隊的志願役士兵，希望未來能實現夢想。

▲國防部9日上午召開記者會，公布第三屆全國高級中等學校儀隊競賽規劃。