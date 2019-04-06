出席鄭南榕殉道30年音樂會　鄭竹梅：盼30年後不被一國兩制

▲鄭竹梅（左）出席台中舉辦鄭南榕紀念音樂會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

4月7日（明天）是鄭南榕為爭取百分之百言論自由而自焚殉道的30周年，鄭的女兒鄭竹梅6日下午出席台中市一場紀念音樂會時，除了感謝大家出席之外，更希望30年後，台灣仍保有言論自由的空間，仍保有不被一國兩制的權利。

這場2019自由路上藝術節，是由好民文化行動協會主辦，新文化協會與鄭南榕基金會協辦，節目中有福爾摩沙合唱團首次演唱鄭南榕殉道30年而譜出的「台灣頌」、「自由的風」紀念歌，以及邱晨、吳志寧、皮革子、消波塊、P!SCO等歌手和樂團輪番演出，立委黃國書和台中市議員張家銨等人出席。

▲鄭竹梅希望30年後，大家還保有不被一國兩制的自由以及權力。（圖／記者鄧木卿攝）

鄭竹梅致詞首先感謝大家出席她父親紀念音樂會，30年是個蠻長的日子，當初只是9歲的小女孩，如今已長成現在這樣，剛剛聽到福爾摩沙合唱團練唱，很感謝大哥、大姐們很有活力的演唱，其實大家現在能在這裡演唱，就是目前所處的空間，就是在有言論自由的環境，因此她希望在3、4年後，這個空間還可以繼續存在，30年後，大家還保有言論自由的空間，還能保有不被一國兩制的自由以及權力。

鄭竹梅說，今天在這裡紀念鄭南榕，對她來說很重要的原因是，為什麼她會選擇在這個時候，到這邊來跟大家分享她的想法，因為她覺得做為一個台灣人，應該要在某些時刻，在自己能力範圍做點什麼，就像現在在這裡可以唱歌、可以演講，可以在這邊認識新朋友。

▲台中市多個民間社團舉辦鄭南榕紀念音樂會。（圖／記者鄧木卿攝）

她希望今天這個場合，不要一次來聽聽演講，唱歌就結束，看看身邊的朋友們，有沒有志同道合的，互相認識、互相交流，然後大家可以去討論、關心什麼議題之後，可以做些什麼，現在還有自由的時候，就應該去行動。

至於最近國家通訊傳播委員會（NCC）主委請辭，及假新聞充斥一事，鄭竹梅認為，明天就是言論自由紀念日，她除了希望未來言論自由可以受到保障，不會受到侵害之外，言論自由伴隨而來的是責任，她父親曾說過，新聞無畏，消息無偏，因此，媒體對言論自由也該負有責任。