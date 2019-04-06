　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

救東區！柯文哲嘆「空屋持有成本太低」　喊話：需中央立法支持

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 房地產,店面,東區,出租 。（圖／記者張一中攝）

▲東區。（示意圖／記者張一中攝）

記者楊亞璇／台北報導

搶救東區！台北市長柯文哲擬針對店面或房屋空一年以上，課徵3.6%的空屋稅，柯文哲6日在臉書發文提到，目前台灣超過三個月沒人使用的房屋超過80萬戶，顯然空屋的持有成本太低，如何改進，這也需要中央的立法支持。

柯文哲透露，清明連假前，他走了一趟東區，有一些初步的想法，他提到，東區空店的問題，在媒體刻意的炒作下，現在變成只要一家店結束營業，都會躍上媒體版面，但其實單一事件不會改變全局，東區的問題背後有相當多的因素，大致上可以分「金流」與「店租」兩個層面。 

 針對店租部分，柯文哲表示，高房租與高店租是台北新創產業重要障礙，新創事業一有成績，往往就被提高的房租吃光，這個問題遏殺了新創事業發展的動能。然而，目前台灣超過三個月沒人使用的房屋超過80萬戶，顯然空屋的持有成本太低，如何改進，這也需要中央的立法支持。 

 從金流層面來看，柯文哲說，過去4年，台北市的總金流沒有改變，在西區、大稻埕、信義計畫區明顯成長的情況下，相對的東區就下降了，再加上電商興起，實體店面也需要改變營運模式。 　 柯文哲強調，花錢辦活動，短期可以帶來一些人潮，但不是長遠之計。過去東區沒有正式的商圈發展協會，沒有整合行銷，長期下來各自為政，所以協助組織一個完整的商圈來協調整合地方的意見成為第一要務。 　

柯文哲說，「台北市進行中的鄰里交通改善計畫，在東區這一塊，我們會加速進行，讓行人可以安心在巷弄逛街；頂好廣場這一塊綠廊，長久下來缺乏特色，我們也請捷運公司規劃一個城市舞台，搭配大型封街活動以及常態的二手市集，來提升民眾在這裡停留的意願。」 

柯文哲表示，商業處這幾年在艋舺、大稻埕做了不少老店新生的再造計畫，成績很好，也期待東區的特色店家可以加入改造，透過專業的顧問團隊協助店家升級，提升品牌價值，讓這些老店不只吸引老顧客，還吸引更多國際觀光客，「東區的問題，未來我們會列出完整計劃，從抑制高房租、改造人行空間、整合行銷、發展商圈特色，一樣一樣改進才能創造更多價值。」

ET快訊
甜美妹長菜花崩潰：我是處女！女醫逼說實話「得知遭遇」自責爆
這6種照片別PO社群軟體！「比YA」等於公開個資
新竹男遭割喉！消防員CPR搶救　無線電突傳氣音「謝謝」…過世

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／韓國瑜參選2020總統大選？　韓幕僚這麽說...

影／堅持走完初選「不怕黨內分裂」　賴清德：聽黨主席見小英

出席鄭南榕殉道30年音樂會　鄭竹梅：盼30年後不被一國兩制

獨／嗆王浩宇不敢來高雄　潘恒旭：他會被很多人吐痰

救東區！柯文哲嘆「空屋持有成本太低」　喊話：需中央立法支持

今年報稅就適用！蔡英文：月收3萬、1家4口年收低於123萬免稅

快訊／吳敦義拒絕公開會談　「吳朱會」、「吳王會」全破局

大陸2軍機經台灣海峽？國防部：非事實

傳F-16V戰機採購遭美方暫緩　總統府：無擱置情形

獨／藍營徵召韓國瑜參戰2020？　潘恒旭：可參考周錫瑋前例

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　吐24年前解散心聲...

獨／韓國瑜參選2020總統大選？　韓幕僚這麽說...

影／堅持走完初選「不怕黨內分裂」　賴清德：聽黨主席見小英

出席鄭南榕殉道30年音樂會　鄭竹梅：盼30年後不被一國兩制

獨／嗆王浩宇不敢來高雄　潘恒旭：他會被很多人吐痰

救東區！柯文哲嘆「空屋持有成本太低」　喊話：需中央立法支持

今年報稅就適用！蔡英文：月收3萬、1家4口年收低於123萬免稅

快訊／吳敦義拒絕公開會談　「吳朱會」、「吳王會」全破局

大陸2軍機經台灣海峽？國防部：非事實

傳F-16V戰機採購遭美方暫緩　總統府：無擱置情形

獨／藍營徵召韓國瑜參戰2020？　潘恒旭：可參考周錫瑋前例

仙跡岩爬樹「雙腳懸空」拍美照！小心摔下網美→亡美...地主追究恐被告

獨／韓國瑜參選2020總統大選？　韓幕僚這麽說...

女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

不斷更新／艾迪頓、尼克斯誰先找回手感？　象、猿先發名單

19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記下完整過程！

中職／自打球受傷停機1個月　林立6日重返一軍

神準柯瑞狂飆40分　勇士驚險制伏騎士末節大反撲

中職／單場3次失誤不專注　郭阜林氣自己猶豫

教士大物生涯第2轟出爐　相隔20年塔提斯父子檔紅雀開幕戰開轟

2歲童不能走…高中生幫改造電動玩具車！　他燦笑衝向自由

政治熱門新聞

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回..

通靈少女號召抗議正名　聯合國真..

韓國瑜親自去還願　攤商：他就是..

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警..

蔡英文：月收3萬、年收低於12..

郭台銘選2020年總統　有兩種..

快訊／吳朱會、吳王會全破局！

韓國瑜參選？ 潘恒旭提九字箴言

「自由航行論」黃國昌嘲笑謝龍介..

扁嗆：不怕關最大　謝龍介：演假..

蘇貞昌沒提問　蔡吳尷尬「跳過」

大陸2軍機經台灣海峽？國防部：..

邱毅評韓國瑜：精過孫猴子！

快訊／貓空纜車驚傳故障

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

黃金蟹剝殼見臭綠膏　女回好市多秒退

最萌寶寶誕生！胡婷婷秘產混血兒長大帥炸

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見怪異

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！

遊撒哈拉遇大雪　行程被取消旅行社判賠

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回4字

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面