救東區！柯文哲嘆「空屋持有成本太低」　喊話：需中央立法支持

▲東區。（示意圖／記者張一中攝）

記者楊亞璇／台北報導

搶救東區！台北市長柯文哲擬針對店面或房屋空一年以上，課徵3.6%的空屋稅，柯文哲6日在臉書發文提到，目前台灣超過三個月沒人使用的房屋超過80萬戶，顯然空屋的持有成本太低，如何改進，這也需要中央的立法支持。

柯文哲透露，清明連假前，他走了一趟東區，有一些初步的想法，他提到，東區空店的問題，在媒體刻意的炒作下，現在變成只要一家店結束營業，都會躍上媒體版面，但其實單一事件不會改變全局，東區的問題背後有相當多的因素，大致上可以分「金流」與「店租」兩個層面。

針對店租部分，柯文哲表示，高房租與高店租是台北新創產業重要障礙，新創事業一有成績，往往就被提高的房租吃光，這個問題遏殺了新創事業發展的動能。然而，目前台灣超過三個月沒人使用的房屋超過80萬戶，顯然空屋的持有成本太低，如何改進，這也需要中央的立法支持。

從金流層面來看，柯文哲說，過去4年，台北市的總金流沒有改變，在西區、大稻埕、信義計畫區明顯成長的情況下，相對的東區就下降了，再加上電商興起，實體店面也需要改變營運模式。 柯文哲強調，花錢辦活動，短期可以帶來一些人潮，但不是長遠之計。過去東區沒有正式的商圈發展協會，沒有整合行銷，長期下來各自為政，所以協助組織一個完整的商圈來協調整合地方的意見成為第一要務。

柯文哲說，「台北市進行中的鄰里交通改善計畫，在東區這一塊，我們會加速進行，讓行人可以安心在巷弄逛街；頂好廣場這一塊綠廊，長久下來缺乏特色，我們也請捷運公司規劃一個城市舞台，搭配大型封街活動以及常態的二手市集，來提升民眾在這裡停留的意願。」

柯文哲表示，商業處這幾年在艋舺、大稻埕做了不少老店新生的再造計畫，成績很好，也期待東區的特色店家可以加入改造，透過專業的顧問團隊協助店家升級，提升品牌價值，讓這些老店不只吸引老顧客，還吸引更多國際觀光客，「東區的問題，未來我們會列出完整計劃，從抑制高房租、改造人行空間、整合行銷、發展商圈特色，一樣一樣改進才能創造更多價值。」