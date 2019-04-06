傳遭華府「深層政府」視為厭惡者　柯文哲：典型假新聞

▲柯文哲出席一日社區醫師。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲訪美結束，有消息指出，美方認為柯會亂說話，且完全聽不懂柯的言論，已經被華府「深層政府」（Deep State）視為「厭惡者」。柯文哲對此痛批，「典型假新聞」。

根據媒體報導，有親美人士透露，華府內部政府核心的「深層政府」，相當厭惡「會亂說話的人」，完全聽不懂柯文哲的言論，雙方更無信任。

柯文哲說，他剛看了一下，這是典型假新聞，因為美方如何反應，美國在台協會AIT都知道的。至於美國學者葛來儀質疑柯的兩岸論述說不清楚，柯文哲表示，就好像在台灣，會被所有人支持嗎？到美國見了100個學者，100個學者都支持你，不要幻想，怎麼可能，「100個都支持你只有北韓才有」。

媒體追問，是否葛來儀親民進黨、總統蔡英文，所以對你不滿？柯文哲則說，不一定是誰親才對你不滿，活在這世界上，愛跟恨都不需要理由，合不合得來而已，就像離婚一定有仇嗎？不一定，不適合嘛。柯文哲說，100個學者有70幾個對你OK，也許會有一些對你有疑慮，1、2、3個對你不喜歡，這也是正常啊！

至於自己容易亂說話？柯文哲說，絕大多數外交人員，還是體系的，對他們來講一個醫生已經很少見，一個外科醫生，而且是急重症外科醫生，對他們來說蠻罕見的，他們沒遇過這種邏輯思維，因此不習慣他的說法。

對於美國是否會喜歡高雄市長韓國瑜，柯文哲笑說，「你應該去AIT處長，怎麼會來問我呢」。