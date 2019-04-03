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拒230萬封口費助120小農轉型　黃安調、洪輝祥獲台灣環保終身成就獎

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▲▼2019台灣環境保護終身成就獎洪輝祥（左）、黃安調（右）。（圖／全國NGOs環境會議提供）

▲2019台灣環境保護終身成就獎得主洪輝祥（左）、黃安調（右）。（圖／全國NGOs環境會議提供）

記者許展溢／台北報導

2019台灣環境保護終身成就獎今（3日）出爐，得主為擔任台南市環保聯盟理事長的黃安調，與創立「綠農的家」的洪輝祥。為表彰他們長期為環境保護貢獻，並為後學的典範，2人將在4月13日第16屆「全國NGOs環境會議」中接受表揚。

為鼓勵並肯定資深環保人士的付出與貢獻，對於環保議題長期推動，有傑出成就者，2017年起全國NGOs環境會議增設「台灣環境保護終身成就獎」。今年評審會議昨（2日）在台灣公民參與協會進行，由台灣公民參與協會理事長何宗勳主持，會議評審一致通過2位得獎人。

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▲▼台南市環保聯盟理事長黃安調,2019台灣環境保護終身成就獎黃安調。（圖／黃安調提供）

▲2008年業主託人帶了見面禮230萬希望黃安調（右）封口，也直接被他拒絕。（圖／黃安調提供）

黃安調從事環境運動長達31年，現擔任台南市環保聯盟、台南市水資源保育聯盟理事長等職，因追蹤在農地掩埋廢爐渣與廢電纜，堪稱抓廢大隊長，更是一位金錢不能誘、暴力打不退的環保鬥士，近年雖為癌症所苦，但依然站在環境運動第一線永不退縮，黃安調更說，願以此生為環境保護而盡瘁。

回顧1998那年，黃安調追縱二仁溪汙染源和高灘地佔用，引起社會大衆注意，政府才積極處理河川汙染。1999年反對將軍廣山掩埋場開發案，舉證將軍溪水入滲明顯各類實證，迫使不良承辦人員承認錯誤，縣府於是封場，拯救了河川生物。2004年因關心東山掩埋場開發案汙染水資源問題，2008年業主託人帶了見面禮230萬封口，黃安調也直接拒絕。2009年還被3名年輕人圍毆住院，頭部縫25針，雙腳腫脹瘀青，出院後不畏惡勢力仍持續關懷掩埋場案。

▲▼2019台灣環境保護終身成就獎洪輝祥。（圖／洪輝祥提供）

▲洪輝祥不只從事環境運動，更幫助許多小農成功轉型。（圖／洪輝祥提供）

洪輝祥擔任屏東縣環境保護聯盟理事長期間，為環境運動毅然辭去16年穩定教職。2003年創立「綠農的家」，以「環境是農業之母，農業是國家之根」逐步輔導小農轉型，成為有機，友善環境的美樂地。目前已有120位小農成功轉型，一塊田一塊田光復，不再被農藥、化肥、除草劑汙染，累計有110公頃左右，並幫助農民行銷，所有利潤回饋農民。

從事環境運動長達20多年洪輝祥，從1995搶救小鬼湖，重建舊好茶。反瑪家水庫運動、1999至2000年籌辦首座原住民部落大學。長期守護屏東水資源，2003反對吉洋人工湖，診斷高屏溪。2004至2012長達9年搶救台灣最後一條海岸線「阿塱壹古道」，成為台灣最重要生態教育場域。

2007至2018年洪輝祥搶救後灣路蟹棲地，成功達成國家公園內開發案，以地易地的守例。2017至2019年推動墾丁陸蟹重要資源路殺嚴重，應返還棲地給陸蟹的逐步實現。這幾年同時反對馬頭山垃圾掩埋場，推動南部反空汙運動三次大遊行，達成興達3、4號爐半年內，減排一爐的空汙，國營事業要率先減排的監督效果。

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關鍵字：台灣環境保護終身成就獎,黃安調,洪輝祥,全國NGOs環境會議

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