巴拿馬貨櫃輪「擱淺台南7個月」終移除！　航港局曝辛苦過程

▲擱淺於台南市二仁溪岸際無限2號輪，歷經7個月無終於完成船骸移除。（圖／航港局提供）

記者曹悅華／台北報導

巴拿馬籍「無限2號」貨櫃輪於去（107）年8月23日受熱帶低氣壓造成強烈豪雨及風浪影響，擱淺於台南市二仁溪北岸出海口處岸際，歷經7個多月努力，今（31）日上午7時終於完成船骸移除，確保附近海域漁船作業及船舶航行安全。

航港局表示，當時航港局轄下南部地區高雄市及台南市外海岸際各有一艘擱淺，因此南部航務中心立即成立海難災害應變小組，自擱淺至移除期間，積極邀集海洋委員會海保署及海巡署、高雄市及台南市政府環保局、船舶所有人及海事工程業者等單位，歷經11次緊急應變會議處理擱淺相關事宜。

請繼續往下閱讀...

▲無限2號輪今早完成船骸移除作業。（圖／航港局提供）

經過全力投入，擱淺於高雄市彌陀岸際的「興利」輪已於去年9月14日順利脫淺後，至安平港維修並駛離台灣；另一艘擱淺台南市岸際的「無限2號」輪移除期間遇因遭逢當地民眾抗爭停工，歷經溝通協調，終於平息復工，而為避免影響海域生態環境，該船移除工法採甲板以上切除及艙底堵漏完成後，拖帶至造船廠進行細部切割方式。

航港局強調，為確保避免發生海洋環境油污染及生態破壞等情事，施工期間每日派員督促業者完成殘油抽除及船體移除等工作，終於順利圓滿任務、達成確保海洋生態未受污染及維護航行安全目標。