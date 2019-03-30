紐約州做好做滿！　禁一次塑膠袋＋收交通壅塞費引熱議

▲紐約將在明年三月開始實施禁用一次性塑膠袋 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

美國紐約州長格莫（Andrew Cuomo）在29日公布將提出1750億美元的預算案，禁止使用一次性塑膠袋，若使用紙袋將徵收5美分費用，其中3美分作為該州的環保基金，2美分則由當地政府保管。另外，政府也將擬定酌收交通壅塞費，改善交通問題。

根據外媒報導，紐約州長已和民主黨員達成共識，將紐約列為繼加州和夏威夷州，第三州即將實施禁止使用一次性塑膠袋，而這項政策會在明年3月才生效，同時政府也要求商家必須支付5美分的使用紙袋費用，以鼓勵消費者多使用可重複利用的袋子。

格莫在聲明中表示，「有了這樣聰明且多管齊下的方法，紐約將引領現在及未來的人保護屬於我們的自然資源」。

針對這項政策，紐約保護選民聯盟的州政策主席麥克萊倫（Patrick McClellan）說，團隊成員都非常激動禁令可以通過，因為塑膠袋不僅汙染河川和街道許久，造成固體廢物難以銷毀，更浪費納稅人的錢。

紐約州長預算中另一項「交通壅塞費」，也是引起民眾熱議的政策，為減輕曼哈頓繁忙的交通問題，政府規定駕駛行經曼哈頓60街以南路段採電子收費，2021年才會開始實施。

▼紐約將徵收交通壅塞費。（示意圖／達志影像／美聯社）