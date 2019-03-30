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土城桐花公園驚見男樹林上吊　肢體末梢顯屍斑

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▲▼新北土城桐花公園發現男子上吊。（圖／記者趙永博翻攝）

▲新北土城桐花公園發現男子上吊。（圖／記者趙永博翻攝，下同）

記者趙永博／新北報導

新北市土城區承天路桐花公園停車場附近，今(30日)早6點多左右，早起民眾爬山時驚見男子上吊，緊急報案後發現男子已死亡多時，現場立即封鎖等候採證。

▲▼新北土城桐花公園發現男子上吊。（圖／記者趙永博翻攝）

救護人員表示，男子年約60多歲，身體已經冰冷，而且肢體末梢已經有屍斑出現，推測已經死亡多時。不過由於男子身上找不到任何證件，身分尚待追查中。

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