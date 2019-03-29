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借鏡荷蘭百年社宅經驗　竹市將推社宅盼創台灣新典範

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▲新竹市長林智堅參訪荷蘭社會住宅。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅參訪荷蘭社會住宅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅率團出訪荷蘭，中歐時間25、26日連兩日參訪荷蘭聞名全球的三處社會住宅，包括東碼頭區、Silodam港邊集合住宅、Het Schip Museum船屋博物館，兼顧住宅品質與民眾居住權，普及化的社宅模式成全球典範，林智堅市長說，未來竹市也將推動社宅，盼能學習荷蘭經驗，在台灣創造社宅新典範，照顧到更多有需要的市民。

林智堅本次訪荷重點行程之一為社會住宅，他指出，荷蘭社會住宅比率超過30%，阿姆斯特丹更超過45％，且平均分佈城市各區，並多為混合式集合住宅，不僅讓民眾居住權獲保障，同時也兼顧住宅品質，領先思維值得台灣推動社會住宅做為參考。

林智堅25、26日連兩天造訪阿姆斯特丹三處各具特色社宅，首站赴東碼頭區，由該區首波社宅的推動者Ton Schaap親自接待，該區早期為傳統工業港口，因衰敗而逐漸廢棄，1970年代起由公部門主導，透過都市更新將半廢棄碼頭轉化成住宅區，在市府監督下，開發商持續創造全區約8千戶住宅單元，私人住宅也混居於該區，其中30%為社會住宅。

第二站Het Schip船屋博物館有百年前為社宅，由創辦人Alice Roegholt與Ton Heijdr、阿姆斯特丹住宅協會聯盟顧問
Jeroen van der Vee為市政團隊導覽，此為荷蘭社會住宅的先驅，專為工人階級設計，由知名建築師打造設計感十足、採光明亮小公寓，擺脫社宅給人廉價粗糙的傳統印象，後轉型成社宅主題博物館。

參訪第三站Silodam港邊集合住宅則充滿現代建築風格，有如「海上貨櫃」座落在碼頭旁海面，不佔陸地空間，住宅內部簡約且有多種不同居住單元，更有工作室、商業空間和社區公共空間等各種型態，創造良好居住品質，讓團隊大開眼界。

林智堅說，新竹市因科學園區的建置，以致有低年齡、高學歷、高出生率的DNA，科技產業帶動大量年輕人口來新竹市定居生活，住宅環境品質、居住權的保障相對重要。

林智堅說，市府未來將推動社會住宅，擬規劃「住宅補貼」及「提供優質居住單元」雙軌並行，針對家戶年收入低於46萬且無住宅者，租金補貼每月4000元，107年已有約700戶受惠，本年度108年預計擴大至1000戶。

他指出，社宅盼結合中央資源推動，目前由內政部住都中心主導「新竹市建功高中南側都市更新案」，被選定作為全國示範性8大公辦都更案，規劃設置公共住宅，供年輕人於新竹市就學就業所需；本次學習荷蘭經驗，期盼未來能在台灣創造出社宅新典範，照顧到更多有需要的市民。

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關鍵字：林智堅, 荷蘭, 林智堅荷蘭

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