秀姑巒山乾屍案　南投信義分局公布救援影像

記者白珈陽／南投報導

台北市林姓登山客在秀姑巒山意外墜足死亡案，南投縣信義警分局28日召開記者會說明，公布救援錄影帶，副分局長林志明表示，警方所動員人數，並結合玉管處巡山員、空勤隊直升機，才吊掛起58歲林姓登山客的遺體，除頒發慰問金感謝救援的山警外，並呼籲登山民眾，做好萬全準備，避免意外發生。

▲登山客在秀姑巒山意外墜足死亡案，負責搜救的山警弟兄。（圖／南投信義分局提供）

信義警分局今天公布救援墜足登山客的錄影帶，副分局長林志明提醒，民眾登山前一定要完成入山登記，務必結伴同行，擬定好完善的登山計畫，備妥相關物品，隨時注意天候變化，以防意外發生。若不幸發生突發狀況，要保持冷靜，向山下求援。



林志明強調，本次任務非常感謝山警的幫忙，南投信義分局接獲報案後，立即通知山警協助，山警等7人收到通知後立即放下手中的工作前來配合。在高山險峻的地形下，山警弟兄們背負重裝備，幫助此案順利進行。任務完成後，特頒發慰問金感謝山警們辛勞的付出。

▲山警弟兄背負厚重裝備進行，幫助任務順利進行，南投信義分局任務結束後頒發慰問金感謝山警們辛勞的付出。（圖／南投信義分局提供）

林志明指出，21日接獲洪姓登山客報案指稱，秀姑巒山三角點下方約100公尺處，有一具不明乾屍，待23日洪姓登山客下山後，立即在東埔派出所召開兩次搜救行前準備會議，確認失事地點及擬訂搜救計畫。



警方擬定救援任務編組後，由東埔派出所警員全福興、偵查隊警員史至翔、山警7人、玉管處巡山員等一行10人，25日由東埔八通關古道前往秀姑巒山搶救，27日發現遺體，派出直升機順利將遺體運載至竹山消防訓練中心，報請南投地檢署檢察官相驗。