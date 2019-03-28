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一句農地違章工廠就地合法像「幾顆青春痘」　惹怒環團轟行政院

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▲▼環團怒控行政院版本工廠管理輔導法。（圖／記者許展溢攝）

▲環團怒控行政院版本工廠管理輔導法，將成為周遭農地的不定時炸彈。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

行政院今（28日）將針對攸關台灣農地安全與農地違章工廠管理的《工廠管理輔導法》修正草案討論。環團會前在門口舉行記者會怒控，25日和政務委員張景森會碰面，才拿到政院版修正草案，嚇人的是發現該條款完全架空台灣所有「國土空間計畫」，還朝農地破碎化方向前進。

台灣農村陣線議題專員王章逸表示，行政院版本的土地管理輔導法案切入回應，行政院一直澄清此次修法重點是「就地輔導」，不是「就地合法」，這樣玩文字遊戲，只是證明該院對此修法的心虛，如果任由《工輔法》將「農業用地」變更為「特定目的事業用地」，不僅讓國土計畫法大破局，再也無法改變台灣農工混雜亂象。

請繼續往下閱讀...

環團表示，張景森還告訴他們，這種情況就像一個人臉上總是會有幾顆青春痘一樣。另外，環團不滿，這樣修改方向，完全沒退場機制，只要取得特定工廠登記後，每年繳2萬至10萬元，就能生生世世的使用。主婦聯盟倡議專員魏揚說，這樣的修法簡直大退步，更成為周遭農地的不定時炸彈，且等於讓農地上永遠合法被工廠佔用去。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀說，民間期待工業主管機關是協助廠商能配合各部會制定的法規取得合法性，但現在的修法邏輯，卻不斷要求土地管制使用法規為未登記工廠放寬標準。

地球公民基金會專員吳其融指出，台灣30年來，開闢各式各樣工業區，總以收攏違章工廠為名義，但今天行政院提出的修法方向，正式宣告著，這些過往的工業區只是地方政府及工業局在欺騙各級主管機關，來開闢更多工業土地藉口。
 
環團最後提出3大訴求，包括特定工廠登記需明訂落日期限、零散違章工廠使用地合法化需限縮於農業發展區相容的產業別，及工輔法仍缺乏輔導搬遷工業區的財務貸款機制，應導正產業正常化。

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關鍵字：農地違章,行政院,張景森,工廠管理輔導法,青春痘,國土空間計畫

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