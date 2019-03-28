偷渡客獲救「劫船駛向歐洲」！義痛批海盜　馬爾他部隊登船控制

▲ 「El Hiblu 1」已抵達馬爾他港口，目前由武裝部隊登船看守。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

土耳其油輪「El Hiblu 1」27日在地中海救起100多名偷渡移民，不料這群獲救移民卻反過來劫持船隻，逼迫原定前往利比亞的船隻北上駛往歐洲。根據最新消息，馬爾他武裝部隊已於28日登船，並把控制權交還給船長，目前船隻已抵達馬爾他港口。義大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，這起事件是第一起偷渡客在公海劫持商船的「海盜行為」。

▲ 根據聯合國統計，去年有將近2300移民、難民企圖穿越地中海而死亡。（圖／路透）

綜合美聯社、電訊報報導，當時油輪「El Hiblu 1」在利比亞北部水域救起遭遇沉船事件的大批移民，並打算把一行人帶回利比亞。只不過，就在船隻距離利比亞首都的黎波里港口（Tripoli）僅6海里的位置時，獲救的移民得知船隻要前往利比亞，便出手逼迫12名船員更改路線，執意把船隻駛向北方。

根據最新消息，馬爾他當局已與「El Hiblu 1」船長取得聯繫，且船長不斷強調他已無法控制這艘船，且他和船員們受到部分移民的脅迫，只能把船駛向馬爾他。隨後，馬爾他政府派出特別部隊登船，出動1艘巡邏船、2艘快速攔截艇以及一架直升機，目前船隻已抵達馬爾他格蘭德港（Valletta's Grand Harbour），外傳船上移民稍後將轉交警方進行調查。

BREAKING: hijacked ship ELHIBLU1 was boarded by armed forces 30NM off #Malta. Ship, crew, and 108 #Migrants on board, some of whom allegedly re-routed the vessel away from #Libya, are on the way to #Malta. ETA 8:30 at Boiler Wharf. pic.twitter.com/KP3K1m2aOF — Mark Micallef (@mmic78) March 28, 2019



Le prima immagini del mercantile #ElHiblu1 all'ingresso al porto di #Malta. A bordo 108 #mkgranti, 77 uomini 31 tra donne e bambini. 6 membri equipaggio. Forze miltari maltesi in assetto. @RaiNews pic.twitter.com/f6lbdIfR7z — angela caponnetto (@AngiKappa) March 28, 2019

據瞭解，這群移民在利比亞境內多個拘留中心受到不人道對待，且某些拘留中心是由人蛇集團經營，因此一行人展開逃亡。但薩爾維尼表示，「這群人不是遭遇海難的移民，是海盜。這些人要知道，他們只能用望遠鏡才看得到義大利。我告訴你們這些海盜，忘掉義大利吧。」

對此，非營利組織「地中海生命救援」（Mediterranea Saving Lives）表示，這群移民是試圖逃脫利比亞拘留中心的受害者，應該要把他們送往安全的港口，「任何國家都不能把難民驅逐或遣返至威脅他們生命自由的國家，把他們送回利比亞，雖然不構成犯罪，但是個不人道的行為，他們不應該被視為『海盜』或罪犯。」