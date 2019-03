偷渡客獲救「劫船駛向歐洲」！義痛批海盜　馬爾他部隊登船控制

▲ 「El Hiblu 1」已抵達馬爾他港口,目前由武裝部隊登船看守。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

土耳其油輪「El Hiblu 1」27日在地中海救起100多名偷渡移民,不料這群獲救移民卻反過來劫持船隻,逼迫原定前往利比亞的船隻北上駛往歐洲。根據最新消息,馬爾他武裝部隊已於28日登船,並把控制權交還給船長,目前船隻已抵達馬爾他港口。義大利副總理兼內政部長薩爾維尼(Matteo Salvini)表示,這起事件是第一起偷渡客在公海劫持商船的「海盜行為」。

▲ 根據聯合國統計,去年有將近2300移民、難民企圖穿越地中海而死亡。(圖/路透)

綜合美聯社、電訊報報導,當時油輪「El Hiblu 1」在利比亞北部水域救起遭遇沉船事件的大批移民,並打算把一行人帶回利比亞。只不過,就在船隻距離利比亞首都的黎波里港口(Tripoli)僅6海里的位置時,獲救的移民得知船隻要前往利比亞,便出手逼迫12名船員更改路線,執意把船隻駛向北方。

根據最新消息,馬爾他當局已與「El Hiblu 1」船長取得聯繫,且船長不斷強調他已無法控制這艘船,且他和船員們受到部分移民的脅迫,只能把船駛向馬爾他。隨後,馬爾他政府派出特別部隊登船,出動1艘巡邏船、2艘快速攔截艇以及一架直升機,目前船隻已抵達馬爾他格蘭德港(Valletta's Grand Harbour),外傳船上移民稍後將轉交警方進行調查。

BREAKING: hijacked ship ELHIBLU1 was boarded by armed forces 30NM off #Malta. Ship, crew, and 108 #Migrants on board, some of whom allegedly re-routed the vessel away from #Libya, are on the way to #Malta. ETA 8:30 at Boiler Wharf. pic.twitter.com/KP3K1m2aOF