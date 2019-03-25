「搭Uber後會覺得小黃比較好嗎？」　網友正反經驗戰翻了

▲小黃、Uber至今仍然吵不停。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

自從Uber在2013年進入台灣後，歷經違法風波到2017年才合法，最近又因「Uber 條款」吵得沸沸揚揚，加深與小黃司機之間的鴻溝。就有一名網友在PTT發問，「有人搭過UBER後覺得小黃比較好的嗎？」提到自己搭了一次後就投入UBER懷抱，引發網友正反兩極評論。

原PO表示，以前都不知道Uber在夯什麼，只覺得要綁信用卡有點麻煩，所以都搭小黃，但自從1年前跟朋友搭了第一次的Uber後，從此便棄小黃，改搭Uber。他說，Uber車子乾淨，司機態度很好，還沒遇過（態度）差的，之前朋友手機掉在車上，還可以馬上打給司機，各方面都屌打小黃。

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▲小黃司機自救會之前到交通部抗議Uber。（圖／記者黃克翔攝）

貼文一出，許多網友也分享自身經驗表示，「我叫小黃，說要刷卡，每次都遇到對方說刷卡機壞掉、連線有問題等等，搭到現在還沒刷卡成功過，但UBER綁定就能安心刷」、「小黃素質真的是堪憂，大推Uber」、「小黃載到跑短程的客人會很不爽，之前遇過對方說載你這趟要賠錢」。

不過也有人支持小黃指出，「我遇過的uber司機路不熟，很浪費時間，小黃路熟比較方便」、「有經驗的小黃司機可以省很多時間」、「uber是很賊 看你要叫車就一直加價，從120加到520，逼你搭小黃」、「覺得差不多，運氣好壞差別而已……」