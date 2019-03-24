　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

史上最強房東！　富士山是他的...日政府每年需花大錢租借

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 富士山 。（圖／本社資料照）

▲ 富士山作為日本代表景點，土地竟然不是政府所有？（圖／本社資料照）

國際中心／綜合報導

身為世界上最大的活火山之一，「富士山」一直是日本極具代表性的觀光勝地，每年都有源源不絕的遊客千里迢迢而來，就是為了專程看一眼山上的雪景或櫻花之美。作為日本民族的象徵，富士山又被譽為「聖岳」，更在2013年被列入《世界遺產名錄》中，不過很多人不知道的是，其實富士山竟然並不是政府所有，而是屬於一塊私人土地。

根據《每日頭條》報導，僅管富士山已經被視為是日本的代表之一，但鮮少人知道，這座山的海拔3360公尺以上其實都不是政府所有，而是屬於市宮町淺間神社的私人所有地。為了維持這座山的完整開放，日本政府甚至每年都必須向神社方繳交一筆龐大「租用金」。

淺間神社之所以會成為日本 「最厲害的房東」之一，就必須追溯到19世紀60年代，原本一開始富士山屬於日本皇室所有，不過隨著明治維新變法，日本承認土地的私有制度以後，當時的德川家族享有很大的權力與財富，其中富士山就被歸屬為江戶幕府的第一代將軍德川家康所有。

▲ 富士山海拔3360公尺以上的土地其實是淺間神社的私人所有地。（圖／翻攝自維基百科）

之後，德川家族將富士山海拔3360公尺以上的土地，送給了位於富士山上的「淺間神社」，於是淺間神社就在這塊土地上修建了神社，專門供奉起神明，直到20世紀初，雖然富士山曾收歸國家所有，但在2004年，日本政府又重新將富士山3360公尺以上的土地還給淺間神社。

隨著旅遊業的蓬勃發展，越來越多遊客前來拜訪富士山，於是政府決定每年花費巨額，向淺間神社租借富士山，讓遊客能自由登上這塊私有地，與櫻花花海和雪山合影，才成為現在眾所周之的合法旅遊景點。

▼ 政府每年都需支付巨額，向淺間神社租借土地。（圖／翻攝自維基百科）

ET快訊
闖圓山飯店外拍！長髮網美「絕命紅屋頂」逆風前行網酸爆
孕婦抽搐被迫產子！父忍痛放棄早產兒..說完這句出現奇蹟

關鍵字：富士山,世界遺產名錄,德川家康,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一路開到6月底！靜岡花海賞不完 加碼富士山唯美攝點

走入「伊豆的舞孃」的舞台　在日本靜岡看見富士山100種風景

東京到富士山不用2小時！富士回遊號3月行駛新宿-河口湖

可惡想征服！超狂咖啡廳推「富士山咖哩飯」　逼真度100%

5歲男童沙漠走失！靠野草、溪水果腹「徒步21km」奇蹟生還

伊斯蘭恐慌全球發酵！大馬總理：穆斯林是時候反思自己

史上最強房東！　富士山是他的...日政府每年需花大錢租借

梅伊首相大位不保　英媒：內閣「醞釀政變」要她10天內走人

豬瘟疫情失控！日本首度「疫苗塞飼料」投放山區餵野豬

養牛成本太高！日研發「人造牛排」　未來有望取代真肉類

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

桃園人激推的現烤一鴨三吃 獨特「鹹酥鴨」咬下會滴汁！

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

5歲男童沙漠走失！靠野草、溪水果腹「徒步21km」奇蹟生還

伊斯蘭恐慌全球發酵！大馬總理：穆斯林是時候反思自己

史上最強房東！　富士山是他的...日政府每年需花大錢租借

梅伊首相大位不保　英媒：內閣「醞釀政變」要她10天內走人

豬瘟疫情失控！日本首度「疫苗塞飼料」投放山區餵野豬

養牛成本太高！日研發「人造牛排」　未來有望取代真肉類

日天皇禪位放10天連假　金融業憂日圓閃崩、千禧年危機再現

1300人困挪威外海！郵輪引擎故障...巨浪夾擊「椅倒窗戶破」

炸麵包配結冰橘子！ 日「小學生主題居酒屋」吃飽還有考試時間

他有不在場證明…卻坐性侵冤獄36年　獲釋後雙親皆離世

酒駕載她上班！左彎側翻「衝破護欄摔30m」慘死　女友見屍崩潰痛哭

桃園翁騎錯路「鬼打牆」自摔遭車壓　警40分鐘找到人

徐文良被浪汪攔截喊「過來」　一路5隻搖尾飛撲認阿爸

盛大罕見　台中大里杙福興宮2千信眾安平開台天后宮參香

一吃就愛上！嘉義古早味推車小販　碗粿、排骨酥湯只要25元

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

軍醫FM2奶茶迷昏女兵！「腳底→大腿根」一路摸　法官改判4年半

5歲男童沙漠走失！靠野草、溪水果腹「徒步21km」奇蹟生還

影／蔡英文抵達第二站諾魯共和國　外交部次長登機迎接

25歲女每月經痛　爆長2顆6公分囊腫「和卵巢黏成一坨！」

國際熱門新聞

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿..

郵輪引擎故障困挪威外海　130..

機師啤酒下藥性侵空姐　害她染病

宣導素食卻偷吃魚　網紅自爆停經

喝可樂喝到死老鼠　他嚇歪客訴

聖母峰融化　登山客遺體逐漸浮出..

20歲正妹「大眼甜笑」撞臉周子..

違規自拍遭火車吸入月台　喊告義..

駕駛打嗑睡釀意外　巴士對撞60..

夫不會換尿布！三胞胎母失控摔死..

非裔老兵「半夜搬家」慘遭警上銬..

存在地球1億年！市場驚見古老魚..

馬利驚傳獵人屠村！至少百多人亡

1年虧161億台幣　頂級客機A..

更多熱門

相關新聞

豬瘟疫情失控　日首投放「疫苗飼料」餵野豬

日本豬瘟疫情持續燃燒，23日岐阜縣再度爆出有養豬場在2000頭豬隻中，驗出17頭感染豬瘟，因此緊急撲殺場內所有豬隻，而這起案例也是日本此波疫情的第十二例。除了養豬場的豬隻外，相關地區的野豬也傳出感染案例，因此日本政府決定，將以野豬為對象，從愛知縣開始等全國各地山區大量投放含有疫苗的飼料。

日研發「人造牛排」　未來有望取代真肉類

金融業憂10天連假千禧年危機再現

日「小學生主題居酒屋」吃飽還有考試時間

廣島吳市直擊「親潮級」潛艦

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪網

即／國一南下8車連環撞　1死4傷

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

台東公路7次神秘閃燈　他47秒見證人情味感動

「我是衛生紙」貼圖　衝熱門排行第三

網揭「婚禮小卡」強大隱藏功能！

即／65快速道路速霸陸摔下橋　駕駛無生命跡象

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流

第2波全台掃雨！最冷時刻終極14℃

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留遺書

阿母年輕是仙氣正妹　他翻40年前舊照嚇壞

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿姨燒烤

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

員工煮水方位錯了！網迷茫真相長知識

更多

最夯影音

更多

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面