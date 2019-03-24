史上最強房東！　富士山是他的...日政府每年需花大錢租借

▲ 富士山作為日本代表景點，土地竟然不是政府所有？（圖／本社資料照）

國際中心／綜合報導

身為世界上最大的活火山之一，「富士山」一直是日本極具代表性的觀光勝地，每年都有源源不絕的遊客千里迢迢而來，就是為了專程看一眼山上的雪景或櫻花之美。作為日本民族的象徵，富士山又被譽為「聖岳」，更在2013年被列入《世界遺產名錄》中，不過很多人不知道的是，其實富士山竟然並不是政府所有，而是屬於一塊私人土地。

根據《每日頭條》報導，僅管富士山已經被視為是日本的代表之一，但鮮少人知道，這座山的海拔3360公尺以上其實都不是政府所有，而是屬於市宮町淺間神社的私人所有地。為了維持這座山的完整開放，日本政府甚至每年都必須向神社方繳交一筆龐大「租用金」。

淺間神社之所以會成為日本 「最厲害的房東」之一，就必須追溯到19世紀60年代，原本一開始富士山屬於日本皇室所有，不過隨著明治維新變法，日本承認土地的私有制度以後，當時的德川家族享有很大的權力與財富，其中富士山就被歸屬為江戶幕府的第一代將軍德川家康所有。

▲ 富士山海拔3360公尺以上的土地其實是淺間神社的私人所有地。（圖／翻攝自維基百科）

之後，德川家族將富士山海拔3360公尺以上的土地，送給了位於富士山上的「淺間神社」，於是淺間神社就在這塊土地上修建了神社，專門供奉起神明，直到20世紀初，雖然富士山曾收歸國家所有，但在2004年，日本政府又重新將富士山3360公尺以上的土地還給淺間神社。

隨著旅遊業的蓬勃發展，越來越多遊客前來拜訪富士山，於是政府決定每年花費巨額，向淺間神社租借富士山，讓遊客能自由登上這塊私有地，與櫻花花海和雪山合影，才成為現在眾所周之的合法旅遊景點。

▼ 政府每年都需支付巨額，向淺間神社租借土地。（圖／翻攝自維基百科）