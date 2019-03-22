看YouTube自學英文！台南二中學生「沒去過歐美」攻下多益990滿分

▲台南二中三年級學生鄭勝偉參加多益測驗，拿下990分滿分。（圖／台南二中提供）

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台南二中三年級學生鄭勝偉參加英文多益測驗，拿下990滿分，成為創校百年第一位英文滿分的學生。然而英文那麼好，他卻說完全不是靠補習，而是利用網路資源或是看YouTube免費影片，增進聽說讀寫的英文能力，也讓身旁的同學恍然大悟，「原本以為他在追劇，沒想到是練習英文。」

鄭勝偉的父母都是上班族，自己也沒有歐美國家的旅遊經驗，之所以擁有優異的英文能力，完全是靠自學搭配學校的課程。他從小喜歡英文，但對資訊工程、電腦軟硬體內容更加喜愛，因此他花許多時間大量閱讀網路資訊，也收看Linus Tech Tips的YouTube英文影片，除了吸收資訊工程的專業知識，也無形中加強了英文的聽說讀寫能力。

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鄭勝偉說，高中一年級時，就挑戰過多益，經驗不足之下只有考出900分的成績；現讀三年級的他今年2月再挑戰，攻下990滿分成績。對他而言，英文不僅是考試科目，也是世界上最廣泛流通的語言工具之一，因此學習英文所獲得的資訊量可以比其他語種要好幾倍，也是快速理解世界的金鑰。

▲ YouTube是美國的影片分享網站，可讓使用者上傳、觀看及分享影片，也是學習語言的資源。（圖／達志影像／美聯社）

YouTube上有各國英語的口音和俚語，也有美式幽默，都是鄭勝偉學習的題材。鄭勝偉大量閱讀國內外各種科技資料，進一步理解專業的知識，閱讀速度也越來越快，不熟悉的單字也越來越少。他建議學弟妹，可以先在網路上找到自己感興趣的主題，接著搜尋英文的資訊，透過文章、圖文影音等方式，增加自己的語言能力。

據了解，台南二中每年都會舉辦各式各樣的英文競賽，例如單字、作文、演講、英文電影配音比賽，也有多項國際交流活動，像是今年暑假即將辦理24國國際青年領袖論壇，這些學習資源都能讓學生們好好利用，充實自己的語言能力之外，也能透過語言培育更寬廣的國際觀。