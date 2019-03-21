蔡英文Youtube頻道開張　2天暴增近7萬人訂閱海放韓國瑜

▲▼總統蔡英文Youtube頻道重新開張僅2天，訂閱人數暴增近7萬人，與蔡阿嘎合作影片觀看更超過百萬。（圖／翻攝youtube）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日開張Youtube頻道，隔天也跟網紅蔡阿嘎同步上傳合作影片，短短兩天觀看人數超過百萬，而她的訂閱人數也飆破6萬8000人，火速海放近期熱度持續高溫的高雄市長韓國瑜。

蔡阿嘎在19日上傳「嘎名人尬台語#5：蔡英文總統X蔡阿嘎。全世界第一個當面嗆總統的YouTuber！」影片，剛開始21秒就直嗆「今天是什麼人物這麼囂張！敢讓我出外景」、「但是誰來我也沒在怕！誰來我就嗆他！台灣現在誰最囂張？總統吧？總統最大而已，來一個，罵一次！」

其中，在影片最後還有一段蔡阿嘎小問題花絮，只見他一本正經地詢問「因為網路上有很多人想要我出來選總統…那您覺得我會不會是您的勁敵呢？」蔡英文秒回答「會」，讓蔡阿嘎好驕傲，卻被站一旁的二伯（蔡阿嘎老婆暱稱）提醒「但要40歲（才能選總統）」，使蔡英文手摸胸口笑稱「好家在」。今年34歲的蔡阿嘎坦承「就算總統當完卸任了，可能我都沒滿40歲」，讓蔡英文風趣地說「那你來接我的班吧！」

該支影片在網路上引發熱議，截至21日，觀看人數已經來到110萬人次；而蔡英文的Youtube頻道訂閱人數也在2天之內，突破6萬8000人，且持續增加中，直接海放韓國瑜的5萬4000人。

▼總統蔡英文Youtube頻道重新開張僅2天，訂閱人數暴增近7萬人，海放韓國瑜的5萬多人。（圖／翻攝youtube）



總統府發言人林鶴明表示，蔡英文常透過臉書表達她對於時事議題的看法外，也常在IG上傳一些私房照片。此外，自從蔡總統重新啟用line後，在短短的兩個月內增加了約20萬的追蹤者，蔡總統便常透過line傳達正確資訊以及澄清錯假資訊。

此外，由於現在智慧型手機普及，許多年輕人常在YouTube上收看影片和YouTuber的節目，因此總統也在近日重新開啟闊別近五年未使用的YouTube，更進一步的和YouTube的使用族群互動。從數據中可以發現，YouTube的使用族群集中在16~35歲，其中25歲以下黏著度高。

因此蔡總統重新開啟使用YouTube後，第一隻影片就針對總統職權所在的外交議題進行合作。由於蔡阿嘎受到美國職棒大聯盟邀請參加今年紐約大都會隊的台灣日活動，因此特別在出發前，由蔡總統授旗給蔡阿嘎，希望他可以把國旗帶到紐約棒球場上，為台灣爭光。

林鶴明指出，蔡英文總統的YouTube重新開張後，不到一天內追蹤者翻倍，新增約兩萬多追蹤者，上傳影片不到一小時瀏覽人數也破1.5萬，讓更多民眾知道政府拼外交的用心。

▼總統蔡英文Youtube頻道重新開張僅2天，訂閱人數暴增近7萬人，海放韓國瑜的5萬多人。（圖／翻攝youtube）

