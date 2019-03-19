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史上最反差摔角！萌娃握手後「擁抱式攻擊」…比賽結果超痛爆哭

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▲▼史上最反差摔角！萌娃握手後「擁抱式攻擊」…比賽結果超痛爆哭。（圖／翻攝自YouTube） 

▲2個男孩在開頭先握手。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

美國摔角運動盛行，兒童摔角運動也行之已久，萌娃們在場上的各種可愛表現更常常被家長們錄下來當作成長回憶。這次的金髮小男孩在和對手握完手後，立刻展開「擁抱式攻擊」，沒想到雙方實力懸殊，原本可愛的手拗腳拗，最後被對手重重一摔，變成一個淚人兒。

影片中，2個小孩在比賽開場先依照裁判指示互相握手，展現運動家基本的風度。接著比賽開始，金髮男孩率先衝上前去抱住對手，但著地後立刻就被對手壓制。

▲▼史上最反差摔角！萌娃握手後「擁抱式攻擊」…比賽結果超痛爆哭。（圖／翻攝自YouTube）

▲萌娃在第一次禽抱後，就被對手一路壓著打。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼史上最反差摔角！萌娃握手後「擁抱式攻擊」…比賽結果超痛爆哭。（圖／翻攝自YouTube）

眼看對手使出各種成熟技巧，金髮男孩好像還不在狀況內，只是一直抿著下唇站起來再倒下，站起來再倒下，萌臉看起來一直都在瞇瞇笑。

金髮男孩沒想到的是，最後對手突然直接從腰間把他抱起來，使出UFC和摔角都很常見的招數Spin buster，大力把他摔在場上，突如其來的劇痛也讓他忍不住放聲大哭。心疼小孩的媽媽也趕緊衝上場安撫小朋友。

▲▼史上最反差摔角！萌娃握手後「擁抱式攻擊」…比賽結果超痛爆哭。（圖／翻攝自YouTube）

▲劇痛讓萌娃瞬間爆哭。（圖／翻攝自YouTube）

國外網友看了紛紛留言，「那男孩（對手）竟然會用大人的摔角招數」、「太好笑了」、「可憐又可愛」、「他嚐到了人生中的第一次失敗」；也有網友質疑這樣對比賽方式不對，「這真的讓我很難過，那金髮男孩只是抱著玩的心態而已」、「他雖然頭著地，但真正受傷的地方似乎是膝蓋」、「有人關心那個金髮男孩怎麼樣了嗎，這有什麼好笑的」、「（對手）家長這樣的教育太糟糕了，他甚至應該在把金髮男孩舉起來後就把對方放下。」

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關鍵字：摔角,萌娃,北美要聞

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