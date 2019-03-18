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監察院設國家人權委員會　「A咖、B咖委員」吵翻天

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▲▼ 監察院。（圖／ETtoday資料照）

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

監察院將設置國家人權委員會，由副院長孫大川召集工作小組研擬草案，不過新舊監委想法不同調，監委高涌誠主張「分工版」，應該一部分的人擔任人權委員，另一批人擔任監察委員，不過卻引發另一派監委主張「全院版」，認為全部的監察委員都應該是人權委員，質疑分工版是在「區分A咖委員跟B咖委員」。

為符合國際潮流，從扁政府到馬政府再到蔡政府，都認為應該儘早以《巴黎原則》設立獨立國家人權機構，經過評估後，最終決定在監察院設置國家人權委員會，而《巴黎原則》強調獨立性原則、成員多元化、任期穩定和明確，及充足的經費等，因此監察院針對如何設計國家人權委員會展開討論，大方向分為「全院版」與「分工版」，

支持全院版的監委高鳳仙指出，國外的人權委員會在做統計資料研究，接受申訴之後可以調查與調解，但是我國監察院卻可以彈劾、糾正，功能更強大。

高鳳仙認為，不需要區分人權委員與監察委員，「現在監察院辦的案子哪個不是人權的案子？監察院本來就是人權院，所有監察委員都是人權委員」，監察院就不是人權院？那我們行使監察權都不是保障人權？司法、財產等被侵害等，監察院百分之80至90%幾乎每個案子都是人權，「他們講的人權太狹隘了。」

高鳳仙說，這樣是不是在區分A咖委員跟B咖委員？只有幾個委員是人權委員，那其他委員要幹麻？此外，若人權委員只有人權可以辦，可能會限縮憲法所規定的監察權。

「不是所有人都有那樣的quality。」監委王幼玲則認為，全院29位委員都是人權委員並不可行，她進一步解釋，不是每個人都能夠瞭解這麼多人權的公約，人權委員必須要執行《兩公約》、《消除婦女歧視公約》、《身心障礙權利公約》，而且人權調查有很多職責，如果人一直換來換去經驗無法累積。

監委高涌誠提出分工版，29位監察委員中，有11至14人為人權委員，院長要兼主任委員，因為監察院內部分工，他們就不碰傳統監察權的行使，專做人權委員會的事。

高涌成表示，一定要分工的原因是人權委員會還有包括推廣教育、協調各機關等行政權的功能，跟傳統監察委員職權行使不同，「行政權跟監察權要有分野」，此外，若一方面可以行使傳統監察權約詢別人，另一方面又行使行政權協調事務，這當中隱含利益衝突，因此全院版不可行。

高涌誠說，A咖委員跟B咖委員才是其他委員的反對主因，但他認為「不應該在意這些虛名」，不要務虛而應該務實，他知道院裡有很多人care，只能以理說服，不過他話鋒一轉說，「為什麼他們不把聲勢反過來？讓行使傳統監察權的人是A咖，國家人權委員會的委員是B咖？」

對於全院派稱監察院就是人權院，每個委員都是人權委員，高涌誠直言，「我不客氣地講，這些委員是屬於不認識《巴黎原則》的委員，就是自爽型的，可以不要管《巴黎原則》，自己講是人權院，以後就跟國際專家講說，我們沒有要設置符合巴黎原則的國家人權委員會，就宣示我們有監察院，比國家人權委員會還好。」

對於「人權委員只辦人權」限縮監察權的質疑，高涌誠表示，原本他希望符合《巴黎原則》的人權委員去做符合巴黎原則的任務，其他監察委員就行使傳統任務，不過他也採納建議，不限制被提名的人權委員到只能到人權委員會，但是他希望他們到人權委員會，專攻人權這一塊，「只能道德期許，期待他們知道自己要做什麼。」他強調，重點不在調查案件，而是希望人權委員著重於行政權，推廣教育，「我沒有要切割案件」。

針對人權委員會設置，高鳳仙認為，比照財政處位階，多設立一個處，做人權行政工作，做統計、研究分析，還有調解功能，現在已經是所有人都是人權委員，只要再多一個處多這些功能即可；王幼玲則表示，人權委員工作與過去監察委員不同，組織要有自己人馬，包括調查人員等，她個人認為理想中的國家人權委員會應該比照審計部的位階，雖然審計部在監察院下，但是有自己的人馬，比較獨立。

為了符合《巴黎原則》，草案也將修改《監察院組織法》，將從事社會團體的經驗的學者專家納入監察委員的資格條件，鎖定在NGO有貢獻的人權工作者，進入監察院後可以作為人權委員，進入國家人權委員會，高涌成表示，這部分是連全院版的監委都有共識的，應該朝這個方向修法。目前兩版草案將於18日人權保障委員會討論，估計將有激烈交鋒。

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關鍵字：監察院,人權委員會

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