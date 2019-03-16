甜美妹搞錯比賽！自拍寄「最美笑容照」離奇奪冠　結局超羞恥

▲錯把「笑容比賽」當成「搞笑比賽」，她竟離奇奪冠...（圖／翻攝自推特／ぷぇ，下同）

網搜小組／綜合報導

搞錯比賽主題反而奪冠！日本一名女網友在推特上分享糗事，表示她之前參加「最美笑容」比賽，結果錯把主題當成「最搞笑照片」，還使出渾身解數拍了一張鬼臉寄出，沒想到最後不僅一舉奪冠，而且頒獎場面出奇羞恥，讓她當場崩潰。

女網友ぷぇ在個人推特回憶，當時因為一些原因，她誤把「笑容攝影大賽」當成是「搞笑比賽」，所以硬是擠出了一張猙獰鬼臉，再拍下當成作品寄出。

事後，在一片祥和、溫柔攝影作品中，她的鬼臉照與其他人形成強烈反差，在無數笑容中脫穎而出，最終得到第一名的殊榮。但羞恥的是，主辦單位特別在頒獎當天把照片放大展示，讓她想死的心都有了…

▲原PO附上美照，希望能挽救醜照帶來的滑稽形象。

許多網友看完笑慘，紛紛留言表示，「我笑到停不下來」、「看到照片的人確實會笑出來，這是個好主意耶」、「這張照片力道好強」、「看來笑容攝影比賽選的不只是照片，還有微笑的人。」

還有人認為，「能讓看過的人笑出來，你在這個意義上的確是第一」、「我認為這是很棒的作品，因為每個人看完都會笑」掀起熱議。

由於故事引發熱烈回響，原PO不久後還特別加碼一張美照，想扭轉大家腦中的滑稽印象，「希望大家能說我可愛。」

▲原PO附上美照，希望能挽救醜照帶來的滑稽形象。