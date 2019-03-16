10歲男孩想成立航空公司　澳航CEO暖回信：來場執行長的交流！

▲艾力克斯收到澳航CEO滿滿一頁的回信。（圖／翻攝自推特@Qantas，下同）



國際中心／綜合報導

澳洲航空（Qantas）的執行長喬伊斯（Alan Joyce）最近收到競爭對手的來信，內容提到，對方是10歲的男孩艾力克斯（Alex Jacquot），最近計畫要成立航空公司，希望能得到一些建議。喬伊斯看完後，大方且認真地回應男孩，「我小時候也對飛行充滿好奇」，所以很樂意解答所有問題，並給予幾點經營上的建議。

▲艾力克斯寫給澳航執行長的信。



據abc news報導，男孩艾力克斯開頭就表示，「請認真看待這封信」，因為他最近計畫要成立大洋洲航空（Oceania Express），財務長、技術專家、機型、班機號碼等等都在規劃階段了，甚至連飛機餐也都有考慮到，不過，現在卻卡在不知該如何下手，所以想聽聽看其他CEO的建議，「既然你也是航空公司的執行長，所以我想問問看你意見」，於是才手寫了這封信。

喬伊斯在收到信後，不只從頭到尾仔細讀完，還認真地親筆回信說，「經營航空公司最重要的就是確保乘客安全」，並且努力讓乘客在旅程中感到放鬆、舒適，澳洲航空因為自創立以來就秉持著這個原則，所以多次被國際航空專業評鑑網站AirlineRatings評選為「最安全的航空公司」。

▲澳航執行長親筆回覆男孩，並透露幾點經營密技。



喬伊斯在信中也開玩笑地說，他通常不會給競爭對手建議，但這次願意為了艾力克斯破例，甚至還邀請對方到澳洲航空公司，和他一起面對面進行一場「意見交流」。

艾力克斯的媽媽娜塔莎（Natasha Jacquot）表示，他們收到回信後非常驚訝，沒想到能得到這麼詳細的回覆，而且兒子是很認真的在計劃要成立新航空公司，「他們在學校還會開會，一起討論每項計畫。」