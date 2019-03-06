　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／驚奇隊長　外星人很早就在地球生活了

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼驚奇隊長。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

由於這次試映會在日新威秀IMAX廳，就電影視覺更清晰看出，前面半個小時的3D製作非常誠意用心，把景深拉得很寬，所以即使座位坐在戲院後方最側，仍然沒有感覺看得吃力，反而使3D立體效果更具體的呈現，而這部電影最重要的是，《復仇者聯盟：無垠之戰》在去年最後，英雄地球人已經消失一半了，鋼鐵人都錄影說再見了，所以驚奇隊長就得出現了。

所以有看《復仇者聯盟：無垠之戰》就必須來把《驚奇隊長》的功課做一做，畢竟《復仇者聯盟：終局之戰》四月就要上映了，不論如何這次這部片肯定是好看的，武打部分集中在最後，中間則是鋪陳交代成為女英雄原委，驚奇隊長和DC的神力女超人，也完全是不同情節性格的，來自地球人的驚奇隊長，不是女神，就是一個平凡女漢子，編劇在對白上有趣味點設計，所以過程也不會太悶。

這部電影的年齡層，絕對是適合小學生觀賞的，沒有談情說愛，簡明扼要且細膩生動的人性，表露無疑，當然最後的女英雄打壞蛋還是有爽片的效果。


片　　名：驚奇隊長
英文名稱：Captain Marvel
類　　型：動作、冒險
上映日期：2019-03-06
片　　長：132分鐘
導　　演：安娜波頓(Anna Boden) 、 瑞安佛瑞克(Ryan Fleck)
演　　員：布麗拉爾森(Brie Larson) 、 山繆傑克森(Samuel L. Jackson)、 陳嘉瑪(Gemma Chan) 、 麥坎娜葛瑞絲(Mckenna Grace)、 李佩斯(Lee Pace) 、 班曼德森(Ben Mendelsohn) 、裘德洛(Jude Law) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、安妮特班寧(Annette Bening)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼影業


劇情大綱

《復仇者聯盟：無限之戰》中，當薩諾斯彈指的灰飛煙滅後，神盾局局長呼叫器中出現的標誌正是驚奇隊長-卡蘿丹佛斯的徽章標誌，而這次的故事將帶我們認識這位漫威最強女英雄。

故事的背景在1990年代，講述當時地球陷入兩個外星世界的宇宙之戰，女飛官卡蘿丹佛斯如何成為漫威宇宙最強的女英雄- 驚奇隊長。這也是漫威電影宇宙中，首部女英雄的獨立電影。

▲▼驚奇隊長。（圖／imdb）

▲原來的師徒關係，怎知後來會變了調。

▲▼驚奇隊長。（圖／imdb）

▲調查一張過去的相片，進而發現自己的身世。

▲▼驚奇隊長。（圖／imdb）

▲這隻貓戲份超重，關係著復仇者聯盟的生死。


★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
女大生被撿屍驚醒「不要做了」！吃完早餐後怒告男公關
「月亮歌后」癱瘓40年　疑留遺言：決定到另外一個世界
大S爆婚姻危機！　徐媽認了：經營兩地婚姻不容易

關鍵字：瘋電影,驚奇隊長,賴賴,布麗拉爾森(Brie Larson),裘德洛 ,山繆傑克森(Samuel L. Jackson)

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／驚奇隊長　外星人很早就在地球生活了

瘋電影／狂徒　開啟台灣動作片的勇氣

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

正妹「望高寮燒炭」獲救尋恩人　影片曝光！是一群熱血年輕人

瘋電影／驚奇隊長　外星人很早就在地球生活了

瘋電影／狂徒　開啟台灣動作片的勇氣

眾議院「擴大調查」查問81個人與機構　川普：騷擾總統啦！

女學生坐3樓陽台尋短！　朋友上前想救她卻…「只抓到毛衣」

FOREVER 21下殺5折店外排長龍　民眾「邊買邊罵」

協和電廠出海口消波塊驚見浮屍　疑為春節年初四落海釣客

韓國瑜赴陸讓民進黨尷尬！鄭麗文：沒有喪權辱國這麼嚴重

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

陸國防預算連續4年下降　環時：意在滿足自身現實需求

酒駕視同殺人　蔡清祥：再犯酒駕跟殺人同刑責

Hyundai多媒體資訊系統公認最好用　美國消費者最愛馬自達質感

葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

名家熱門新聞

人類無法分辨超強易容術的外星人

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

7道超下飯的絞肉料理

2013版台灣最正十大主播排名

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

《誰在抓交替？》

蕭培麗／羅振賢　筆墨山水間

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更..

超市火鍋肉片變出5道美味料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

更多熱門

相關新聞

《驚奇隊長》萌貓氣勢強壓神盾局長　薩諾斯之亂逆轉關鍵埋伏筆　

在《驚奇隊長》電影預告中，驚奇隊長的寵物貓咪Goose就佔了8秒鐘的版面，甚至連海報都有貓咪專屬版本。原來Goose不是普通的家貓，而是一隻外星異形，可說是驚奇隊長的「哆啦A夢」。

消極掰天后又搞事！經紀人崩潰爆粗口

《驚奇隊長》橘貓受訪　開大絕撒嬌蹭蹭

娜塔莉波曼首開金口霸氣演天后　驚奇隊長萌貓《好選喆》獨家登場

迪士尼商店推《驚奇隊長》周邊

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 還願 高橋聖子 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

大S汪小菲爆婚姻危機

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

男友「做這6件事」＝沒那麼愛妳！

《炮仔聲》家雯有救了！網一看是她嗨翻

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

周杰倫、羅志祥冷戰4年同框！　5男神合體

好市多DIY神紙！網被燒到喊想買

暖心苦主叫錯Ubereats乾脆請司機吃

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面