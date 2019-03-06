瘋電影／驚奇隊長　外星人很早就在地球生活了

文／賴賴

瘋言瘋語：

由於這次試映會在日新威秀IMAX廳，就電影視覺更清晰看出，前面半個小時的3D製作非常誠意用心，把景深拉得很寬，所以即使座位坐在戲院後方最側，仍然沒有感覺看得吃力，反而使3D立體效果更具體的呈現，而這部電影最重要的是，《復仇者聯盟：無垠之戰》在去年最後，英雄地球人已經消失一半了，鋼鐵人都錄影說再見了，所以驚奇隊長就得出現了。

所以有看《復仇者聯盟：無垠之戰》就必須來把《驚奇隊長》的功課做一做，畢竟《復仇者聯盟：終局之戰》四月就要上映了，不論如何這次這部片肯定是好看的，武打部分集中在最後，中間則是鋪陳交代成為女英雄原委，驚奇隊長和DC的神力女超人，也完全是不同情節性格的，來自地球人的驚奇隊長，不是女神，就是一個平凡女漢子，編劇在對白上有趣味點設計，所以過程也不會太悶。

這部電影的年齡層，絕對是適合小學生觀賞的，沒有談情說愛，簡明扼要且細膩生動的人性，表露無疑，當然最後的女英雄打壞蛋還是有爽片的效果。



片 名：驚奇隊長

英文名稱：Captain Marvel

類 型：動作、冒險

上映日期：2019-03-06

片 長：132分鐘

導 演：安娜波頓(Anna Boden) 、 瑞安佛瑞克(Ryan Fleck)

演 員：布麗拉爾森(Brie Larson) 、 山繆傑克森(Samuel L. Jackson)、 陳嘉瑪(Gemma Chan) 、 麥坎娜葛瑞絲(Mckenna Grace)、 李佩斯(Lee Pace) 、 班曼德森(Ben Mendelsohn) 、裘德洛(Jude Law) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、安妮特班寧(Annette Bening)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼影業



劇情大綱



《復仇者聯盟：無限之戰》中，當薩諾斯彈指的灰飛煙滅後，神盾局局長呼叫器中出現的標誌正是驚奇隊長-卡蘿丹佛斯的徽章標誌，而這次的故事將帶我們認識這位漫威最強女英雄。



故事的背景在1990年代，講述當時地球陷入兩個外星世界的宇宙之戰，女飛官卡蘿丹佛斯如何成為漫威宇宙最強的女英雄- 驚奇隊長。這也是漫威電影宇宙中，首部女英雄的獨立電影。

▲原來的師徒關係，怎知後來會變了調。

▲調查一張過去的相片，進而發現自己的身世。

▲這隻貓戲份超重，關係著復仇者聯盟的生死。



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