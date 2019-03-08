瘋電影／限時好友　工具人最高指導原則

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部可以大笑大哭的催情電影，非常好看，趣味設計很有梗，對白有力的強劇本，俊男美女是這部電影能夠撐住場子最大的利器，愛情故事加上東南亞各個國家的風情畫，美女、美景、美麗動人的真情、還有帥氣十足的工具人，這有太多客觀條件滿足愛情故事的豐富性，超級好看的，看到後來隔壁女生哭到感覺就快要嚎啕大哭了，把妹最佳選擇電影。

音樂好聽創造這部電影超強的魅力，而這部電影的視覺勘可比擬廣告攝影，演員完全零死角，皮膚光潤剔透乾淨無暇，不像韓國偶像，沒有把力氣花在服裝上，所以演員清新的氣質和劇情相得益彰，光光是緬甸、馬來西亞、新加坡、香港，最後到喀比島，這絕對適合年輕人去談戀愛的地方啦，超美的，觀光局應該要大力贊助，看完都想去旅行了。

電影很好看，看完很解壓，也很勵志，適合所有的工具人帶＂曖妹＂共同前往，＂戲棚下站久了就是你的＂，加油。

片 名：限時好友

英文名稱：Friend Zone

類 型：愛情、音樂/歌舞、喜劇

上映日期：2019-03-08

片 長：01時59分

導 演：查揚諾布普拉寇

演 員：平采娜樂維瑟派布恩(Baifern Pimchanok) 、 奈哈西貢索邦(Nine)

國 家：泰國

語 言：泰語

發行公司：威視



劇情大綱

高中時期，阿潘（Nine飾）試圖鼓起勇氣與他最好的朋友小琴（平采娜 飾）告白，卻慘遭小琴歸類在「好朋友」名義，被發了好人卡的阿潘，只好以「好朋友」身份默默地陪伴在小琴身邊。

多年以後，小琴愛上了一名音樂製作人泰德，有了這個天菜男友，阿潘與小琴更是只能維持著友達以上戀人未滿的關係。泰德因工作需求，身邊常圍繞著許多年輕美眉的誘惑，小琴只好請求他最好的朋友阿潘來幫忙守護愛情，阿潘卻決定奮力一搏：「我才不要當什麼狗屁好朋友！」究竟阿潘是否能打破長久以來「好朋友」的界線，成功追到小琴擺脫單身呢？

▲被發好人卡的工具人。

▲男友有才華又帥氣，眾女星吹捧。

▲受傷時，只能找好友一起舔傷口。



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