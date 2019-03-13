Challenge Taiwan首創鐵人三項　贈台東縣政府「金鐵獎」

▲Challenge Family亞太總部首創「金鐵獎」，並頒贈給台東縣政府，由台東縣長饒慶鈴（左）代為領獎。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台灣鐵人三項運動蓬勃發展，台東地區更美譽為鐵人三項聖地，台東縣府近年來積極推動，每年都吸引上千國內外鐵人三項好手前來參加，Challenge Family亞太總部為鼓勵鐵人三項運動環境創辦「金鐵獎」，並頒贈給台東縣政府，感謝長期推廣不遺餘力。

饒慶鈴縣長不但親自受獎，並保證將台東打造為「鐵人的故鄉」。2019Challenge Taiwan鐵人三項國際賽則訂於4月27、28日在台東登場，預計將會有3千餘位選手報名參加。



亞太區執行長羅威士（Jovi Lo）的起心動念為希望台灣運動產業能夠更被受重視，讓許多優秀努力的選手被更多人看見。他說：「音樂有金曲奬；電視有金馬奬；電影有金鐘奬，那我們台灣的鐵人三項為何不來辦個金鐵獎！」成功的賽事背後不僅有廣大選手的支持，亦有優質品牌不斷推廣，在地政府的力量由為重要。

金鐵獎特別頒發「The Best Friendly City」給台東縣政府，感謝台東縣府的大力支持。台東縣長饒慶鈴因參與過鐵人三項賽事（接力項目），非常熱愛這項運動，並親自接受羅威士執行長的頒獎，饒慶鈴表示表示，1年下來高達5場賽事在台東舉辦選手總數超過15,000名，旅遊人次約40萬人次住宿率達9成，更於2018年11月成功舉辦台灣首場鐵人三項亞太錦標賽，將台灣台東成功行銷至世界。

望能將台東推向全世界的鐵人選手，而台東造就了美好的比賽環境，饒慶鈴強調，台東空氣無PM2.5全年都可享受到乾淨的空氣，最自然的山海，提供多元化旅遊風格，讓來到台東觀賽的朋友不只能近距離感受國際級嘉年華氛圍的賽事為選手加油，也能享受台東好山好水好人情。