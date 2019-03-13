5年賣出153架打趴美國　大陸無人機稱霸全球市場

▲中國最先進的雲影無人機。（圖／新浪軍事）

大陸中心／綜合報導

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）11日發布報告顯示，大陸5年來軍武銷售客戶從41個國家成長到53國，且供應全球13個國家共153架武裝無人機（Unmanned Combat Air Vehicle，UCAV），超越美國10年賣出的數量，成為無人機市場銷售霸主。

據SIPRI報告表示，中國無人機的買家包含埃及、伊拉克、約旦、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合酋長國等13個國家，在5年內共賣出153架，成為無人機市場銷售霸主。反觀全球武器出口量第一的美國，2009年至今只出售5架無人機。

據報告內容，雖然中國無人機銷售量稱霸，但中美武器出口成長率仍有大量差距。中國2014～2018年的武器出口增長率只有2.7％；美國2014～2018年的武器出口率卻增加29％。

SIPRI的武器轉移與軍費計劃研究負責人表示，大陸軍事技術正在進步，除了增加國防預算，更從多方面投入研發自製武器，供予內需市場，這才是武器出口增長趨緩的主因。

▼目前最火紅的彩虹-5。（圖／新浪軍事）

他提到，原先大陸非常仰賴俄羅斯、烏克蘭與法國等國研發的先進武器或技術，如今已實現轉向由中國航空工業集團、中國兵器工業集團等國內廠商研製武器，滿足內需並向外出口的計劃。

據了解，目前大陸投入軍武研究的經費超過GDP的2％，能做出如此建樹，來自大規模的研發投入。據英國國際戰略所統計，2016年，大陸7間國有企業銷售軍武量位居全球武器生產企業20強。

▼殲-10戰鬥機。（圖／新浪軍事）

據近5年數據統計，大陸武器進口減少19％，且其中以零件為主，如AL-31AF與D-30-KP2發動機等，是新式戰機殲-20、殲-10、轟-6K與運-20所使用的配備。比起進口，大陸的武器出口發展更是亮眼，無論在武器在性能、質量還是創新上都得到大大提升。此外，大陸軍武的銷售訂單還在逐年成長，並從武裝無人機擴大到其他領域，如S20和S26潛艇，JF-17Block3戰機（FC-1梟龍第三批次），A系列火箭炮，銷售量都逐年攀升。