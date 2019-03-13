大里農會成洗錢轉運站　女行員當組頭「帳戶進出八千萬」

▲台中司法大廈外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者鄧木卿／台中報導

台中市婦人林琪容與任職台中市大里區農會的外甥女林佳穎共同經營網路簽賭，短短一年半時間，已經手八千多萬元，賭金全透過林佳穎在農會所開的戶頭匯入匯出，農會成了洗錢轉運站，台中地檢署13日依賭博、洗錢等罪嫌，將林琪容等9人起訴。

台中地檢署起訴書指出，林琪容原本只是個賭客，直到前年2月才晉升組頭，為了開戶方便，找來在大里農會任職的外甥女林佳穎，兩人一起經營六合彩網路簽賭，林琪容透過上游組頭經營的「161」六合彩賭博版，讓下游組頭找賭客下注，林佳穎則利用自己工作之便，提供帳戶供賭客匯款下注，並且交付或收受賭金給上游組頭。

▲檢警2018年10月大規模搜索大里農會，查扣帳冊和現金。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

檢方發現，林佳穎還找來同事胡珮如協助，窺探警方和國稅局向大里農會仁化辦事處調取公文的內容，再將訊息轉傳給林琪容，防範被檢調查緝。

檢方清查從前年2月至去年7月，林琪容和林佳穎的戶頭，由下游賭客匯入或自行存入的賭金高達8075萬元，檢警去年發動搜索時，查扣林琪容和林佳穎名下帳戶及現金共4597萬元，及林琪容名下公告現值1969萬餘元的6筆土地。

台中檢方13日以賭博罪、洗錢和洩密等罪分別起訴林琪容、林佳穎等共9人。



