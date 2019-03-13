不懼馬英九加持朱立倫　王金平藉二次年改拉攏軍系

圖文／鏡週刊



國民黨黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選，前新北市長朱立倫藉前總統馬英九支持鞏固黃復興及自主黨員。前立法院長王金平不僅參選隔天拋出「二次年改」政見，同時也擔任中華戰略協會榮譽副理事長，希望拉近與軍系的距離。

王金平宣布參選隔天，出席全國公教軍警消聯合總會理監事會，拋出「二次年改」議題，抨擊蔡政府年改讓軍公教警消受盡委屈，表示當選後一定會推動二次年改，恢復軍公教警消尊嚴與公道，以達實際公平、合理及可行3原則。

本刊調查，國民黨現有88.7萬餘名合格黨員，屬於深藍色彩的黃復興系統就有近19萬名黨員，其中免繳黨費者超過1/3，過去投票率更超過8成，比一般縣市黨員高出1倍以上。王在這些族群的支持度，從他2005年與馬英九角逐黨主席開始，至今都屈居劣勢，是王極欲拉攏的對象。

該人士說，王金平深知自己在黃復興黨部的弱勢，因此在參選演說中特別提到軍公教警消及勞保年金改革，欠缺公平與合理性，讓人民對政府失去信心，並於隔天馬上拋出「二次年改」政見，拉攏深藍人士支持的意味濃厚。

據本刊調查，王金平在軍系的經營主要透過前黃復興黨部主委、中華戰略協會理事長王文燮、反年改團體「八百壯士」指揮官吳其樑等人，王自去年起也擔任中華戰略協會榮譽副理事長，希望拉近與軍系的距離。

在公教部分，全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良、副總會長林水吉不僅出席王金平宣布參選大會，農曆年前王在高雄圓山飯店舉辦的餐會，2人也都到場支持。



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