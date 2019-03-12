吳景欽／引入專家證人就能保障被告訴訟權嗎

▲引入專家證人，看似對被告有利，費用得自行負擔，且專業的鑑定，像彈道比對及死因鑑定等，是否有私人鑑定機構足以勝任，也是問題。（圖／視覺中國）

司法院準備修正《刑事訴訟法》，引入專家證人制度，並刪除機關鑑定制度（相關內容可參考文章〈未受交互詰問的機關鑑定該被取代嗎〉），目的在解決現行制度只有檢察官、法官可委請鑑定，被告卻無權自請鑑定人的不平等，只是引入專家證人就能提高被告的訴訟權保障嗎？

依據《刑事訴訟法》第198條，法官、檢察官得委請有特別知識或政府機關為鑑定，依此條文解釋，似就排除被告自行委請的鑑定人，也就是所謂私的鑑定，故被告僅有向法院聲請鑑定之權，自然與檢察官處於不對等。更值得注意的是，對於檢察官概括授權囑託司法警察委請鑑定，司法實務亦承認有證據能力，這既逾越法律文義的解釋，也使被告方的地位更為低下。

此外，依據《刑事訴訟法》第208條第1項，對於機關鑑定到底是否要出庭，乃委由法官權衡，且證諸現實，目前此等鑑定幾乎多以書面提出。或許硬性規定實際鑑定者出庭，除了會降低願意接受鑑定的委請意願外，且鑑定者出庭若還是照本宣科，實無必要。只是未出庭，法官就必須自行解讀可能相當專業的鑑定報告，被告方更無從詰問其中的虛實，且由於機關鑑定多屬公部門，就更凸顯雙方地位的不平等。

雖然在1999年的司改會議中，刑事司法已決議朝當事人主義前進，但在《刑事訴訟法》中，仍普遍存在有職權主義的色彩，關於鑑定更是如此。若落實當事人主義，就有必要讓被告方也有委請鑑定的權利，也是引入專家證人的主因。而關於專家證人，自然是源於英美法所強調的當事人主義，即由當事人雙方自行委請專家為鑑定，並藉由當事人正反兩方的出庭接受交互詢問，讓事實越辯越明，這也是專家證人制度最大的優點。

只是必須注意的是，若採專家證人，因由當事人自行委請，其費用就必須當事人自行負擔，這不免會對無資力的被告產生極大的不利。也因此，關於鑑定費用，勢必得在法制上設下一定的客觀標準，鑑定費用也必須揭露，更須讓法院有權裁定鑑定費用的分配，甚至必須將法律扶助延伸至此部分。只是就算有這些法律規範，是否能防止高額利益的鑑定費用所產生的道德風險，實屬未知。

此外，許多鑑定事項，例如彈道比對、指紋鑑定、死因鑑定等等，是否有私人機構可以勝任也是問題。若民間缺乏諸多可為鑑定的單位，就算引入專家證人，最終還是回到公的鑑定上，但如果未來已刪除機關鑑定，若要委請公部門為鑑定，到底該如何委任、如何收費、是否願意接受被告方委任等等，也都是問題。

引入專家證人，看似對被告有利，實則很容易使法庭陷入弱肉強食的叢林法則，就須有更多的配套思考。因此現階段不應貿然廢除機關鑑定，而是可直接在《刑事訴訟法》中明文，於機關鑑定的場合，要求機關代表人出庭接受交互詢問，既可避免上述困境，也使鑑定能接受當事人的檢驗。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。