ETtoday高校啦啦隊人氣票選 天天投千元大獎等你抽！

2019年最熱血的ETtoday「高校啦啦隊之星人氣票選」現正熱烈展開！不但可以投票支持你最愛的選手，還有機會把市價4,650元CAT Colorado經典靴、市價3,045元曼秀雷敦Acnes抗痘大禮包等好禮帶回家唷！

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首度由《ETtoday新聞雲》獨家與中華民國中等學校體育總會舉辦的「高校啦啦隊之星人氣票選」，參賽的選手來自台灣各地區的頂尖高校啦啦隊菁英，為了熱情跟夢想爭相報名參加這次的比賽，至報名截止的最後一刻都還搶送報名表！就是希望在你的支持下能發光發熱！

來自北、中、南等地區共計28位好手參加這次的比賽，其中新北市金陵女中李芷瑩，從小學習芭蕾舞、現代舞、民族舞蹈、武功等各種舞技，還有從國小三年級開始學舞並曾在2017年獲得了韓國首爾世界大賽的第二名，目前就讀彰化大同國中舞蹈班的顏佩炘，在校內號稱是文宣廣告人物的桃園市育達高中林俊諺，舞技也是不容小覷的呢！更多舞林高手等你支持他們！

只要下載《ETtoday新聞雲》App並登入會員，每人每天最多可投10票力挺你最愛的選手，還有機會把CAT Colorado經典靴、曼秀雷敦Acnes抗痘大禮包等千元好禮回家唷！投越多票中獎機會越高喔！

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>>>參加【高校啦啦隊之星人氣票選】抽好禮請點我！<<<

● 活動時間：

2019年3月11日（星期一）至3月25日（星期一）23:59止

● 活動辦法：

1. 登入《ETtoday新聞雲》App會員→點選側欄「高校啦啦隊之星人氣票選」→投給你最愛的10名熱血啦啦隊員→即可獲得抽獎資格。

2. 每人每日上限10票，每天登入投票，投越多中獎機會越高。

你還在等什麼？快來下載《ETtoday新聞雲》App一起投票抽大獎！

=======簡單步驟！投票搶抽好禮=====

下載App投票就有機會抽好禮

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◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App並登入會員，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「高校啦啦隊之星人氣票選」投票抽好禮！

◎ 抽獎及公告：

1. 3/28(四)抽出得獎名單並公布，且活動小組將會以手機簡訊通知，請務必完整填寫會員資料並確認手機號碼及E-mail正確及有效。

2. 主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。