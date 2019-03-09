泰國榴槤大亨換新招！4月擴大徵才兼招駙馬：先在榴槤廠待3個月

▲榴槤大亨洛通打算透過徵才順便替愛女徵婚。(圖／翻攝自每日郵報)



國際中心／綜合報導

泰國榴槤大亨洛通（Anont Rotthong）日前在臉書上公開發文替愛女康詩塔（Kansita Rotthong）徵婚，他表示，願意提供1000萬泰銖（約台幣1000萬元）、10台汽車以及一棟房子給未來女婿，消息一出，隨即引發全球關注，想要應徵「駙馬爺」的報名者更是打爆電話，導致他們無法正常生活與工作，只好取消招婿計畫。不過洛通祭出新方案稱，公司將在4月大規模徵才，屆時優秀者則能夠成為女婿人選。

根據泰媒報導，洛通表示，他希望未來的女婿能夠幫忙經營家中榴槤事業，而他的寶貝女兒也承諾，未來會接下家業，因此希望與她共度終生的男子能夠與她一同打造榴槤王國。洛通在臉書上發布招婿訊息時稱，會拿出1000萬泰銖（約1000萬元台幣）給雀屏中選的女婿做生意。而招募的條件很簡單，只要符合四大條件：一，不需要有高學歷，但要識字。二，勤奮上進、刻苦耐勞、工作時不偷懶。三，節儉。最後一項是喜歡榴槤。

▲洛通與女兒先前接受媒體採訪。(圖／翻攝自臉書@Anont Rotthong)



消息一出後有高達10萬人打爆招募電話，導致洛通與康詩塔日常生活與工作受到影響，短短4天就宣布取消招婿計畫。但最新消息則顯示，洛通打算改變計畫內容，畢竟選出的女婿未來是要輔佐家業的，於是他想出，讓有意與康詩塔結婚的男性，先進入公司工作磨練，如果能力獲得認可，即可與寶貝女兒有進一步的接觸。

洛通透露，榴槤廠將會在4月擴大徵才，入選者必須在榴槤廠工作至少數個月，競爭到最後的優秀人才便是未來的女婿。洛通說，有意報名的人至少必須在榴槤廠工作3個月以上，如果還有其他人留下來，「那麼就必須再待3個月。」可見想要成為駙馬爺，可不是這麼容易的事。