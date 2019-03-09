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國民黨開放第一梯次立委提名　老將回鍋新銳搶攻

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▲國民黨組發會主委李哲華。（圖／記者周書羽攝）

▲國民黨組發會主委李哲華。（圖／記者周書羽攝）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨中央今公布第10屆區域暨原住民立法委員選舉第一梯次提名作業時程，包括台北市第3選區等16個選。值得關注的是，搭上去年九合一民進黨大敗勢頭，不少老將有意回鍋，也有不少年輕新銳主打「世代交替」搶攻，「黨內互打」可能是黨中央今後得面對的難題。

按黨中央公告，各提名作業選區之相關地方黨部將於3月11日發佈提名登記公告、3月18日至20日受理領表及登記、3月28日至4月19日執行民意調查、4月20日辦理黨員投開票暨公布民意調查結果、4月24日提報中常會核議。

截至目前，已有不少藍營老將表態回鍋，包括前立委吳育昇、孫大千、張顯耀、周守訓等。以台北市為例，第七選區（信義、松山區）有台北市議員王鴻薇挑戰現任立委費鴻泰、第八選區（文山、中正區），現任立委賴士葆可能也將面臨國民黨發言人歐陽龍等多人挑戰。

另外，以桃園市為例，第三選區（中壢區）則有不分區立委吳志揚、桃園市議員魯明哲有意挑戰現任立委陳學聖、五選區（平鎮、龍潭區）現任立委呂玉玲，目前也有桃園市議員黃敬平、舒翠玲表態角逐。

▲▼國民黨主席吳敦義於茶敘後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲如何擺平「黨內互打」，考驗著黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

文化大學廣告系主任鈕則勳受訪直言，好不容易有機會再起的國民黨，無論不分區、選區立委，黨中央應提出讓人耳目一新的名單，而非再讓選民看到傳統的政客。

他指出，立委提名爆炸，許多國民黨年輕世代一頭熱搶攻，搭上這波順風車；但，這些年輕人的政治能耐到底如何，恐怕是得打個大問號。

鈕則勳認為，避免「黨內互打」，關鍵是有一個公平、公正、公開透明的初選機制；但，黨中央要兼顧的是，如何搭配出不分區、選區立委名單，為總統大選達到加乘效果。

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關鍵字：國民黨,立委,2020

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