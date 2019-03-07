義大利絕美景點下令禁止夾腳拖　「受困旅客」最高罰8.7萬

▲五鄉地位處沿岸地區。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

義大利知名景點「五鄉地」（Cinque Terre）位於蔚藍的沿海地區，每年吸引許多遊客，但從今年夏天開始，若旅客穿著夾腳拖、有根沒鞋帶的鞋子與涼鞋前來，可能面臨50歐元到2500歐元（約台幣1740元到8.7萬元）的罰款，具體費用得取決於他們造成的不便程度。

《每日電訊報》報導，山地救援團隊的成員已經厭倦了「裝備不足」的旅客，這些人穿著輕便的鞋子，頻頻受困於連接5個漁村之間的蜿蜒道路。義大利國家公園管理處今年將推出宣傳活動，告誡旅客們出發前做好準備。

五鄉地國家公園負責人帕特里齊奧（Patrizio Scarpellini）表示，最大的問題是人們以為此處在海邊，但村莊上方的路徑其實就像曲折的山路，「首先我們會先推廣活動，接著才開始罰款。」

#Italy flips out over flip-flops and warns tourists wanting to tackle the tough trails of the Cinque Terre coastline to come better prepared@TelegraphWorld @Stampa_Estera https://t.co/hl16bOLvBJ — Nick Squires (@NickSquires1) 2019年3月6日

一系列的救援活動使得當地的團隊成員大為不滿，從今年夏季開始，若是旅客繼續穿著過於輕便的鞋子前來五鄉地，最高恐怕面臨2500歐元罰款。一個德國家庭去年來到五鄉地，有孩子在嬰兒車裡，底下就是崎嶇的道路，年長的男子腳上則包著石膏。

一家專門救助旅客的登山俱樂部成員毛理齊奧（Maurizio Cattani）說明，這裡的路徑宛如阿爾卑斯山的小路，旅客不該穿著夾腳拖，出門前也必須帶上充足的水。

各大電視節目與旅遊雜誌經常報導五鄉地的美景，每年約吸引250萬名遊客，但當地人反映旅客太多，他們已被人群淹沒；政府正在討論是否關閉部分路徑，避免環境受到太大影響。