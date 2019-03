義大利絕美景點下令禁止夾腳拖　「受困旅客」最高罰8.7萬

▲五鄉地位處沿岸地區。(圖/取自Pixabay)



國際中心/綜合報導

義大利知名景點「五鄉地」(Cinque Terre)位於蔚藍的沿海地區,每年吸引許多遊客,但從今年夏天開始,若旅客穿著夾腳拖、有根沒鞋帶的鞋子與涼鞋前來,可能面臨50歐元到2500歐元(約台幣1740元到8.7萬元)的罰款,具體費用得取決於他們造成的不便程度。

《每日電訊報》報導,山地救援團隊的成員已經厭倦了「裝備不足」的旅客,這些人穿著輕便的鞋子,頻頻受困於連接5個漁村之間的蜿蜒道路。義大利國家公園管理處今年將推出宣傳活動,告誡旅客們出發前做好準備。

五鄉地國家公園負責人帕特里齊奧(Patrizio Scarpellini)表示,最大的問題是人們以為此處在海邊,但村莊上方的路徑其實就像曲折的山路,「首先我們會先推廣活動,接著才開始罰款。」

