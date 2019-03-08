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「85億彩券」被他忘在店裡！失業男忙講電話分心　差點GG領不到

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國際中心／綜合報導

53歲的美國男子威爾斯基（Mike Weirsky）在2月28日時，進入一家商店買彩券，但卻因為講電話分心忘記把東西帶走，一名好心的陌生人撿到後將彩券交還給店家保管，而他在隔天才想起來這回事，並回到商家將彩券拿回。沒想到，這張命運多舛的彩券竟然讓失業的威爾斯基中了頭獎，並獲得2.73億美元（約85億台幣）的獎金！

綜合外媒報導，威爾斯基已經一年多沒有工作了，日前他在購買彩券時，終於接到了一個面試的邀請電話，一時忘了2張一共價值4美元的彩券帶走，隔天才想起來有這回事，趕緊回到店家領回。據悉，一名好心的陌生人發現彩券沒有主人，主動撿起並交還店家保管。

威爾斯基在3日時拿出彩券兌獎，第一張沒有中，但第二張的結果卻讓他十分驚訝跟不相信，因為他竟然贏得了彩券頭獎，可以獲得約85億台幣的獎金；他說一開始他媽媽並不相信這件事，一直到他把彩券拿到附近商店再次進行掃描後，才相信這是真的！

威爾斯基表示，他原先習慣每周花20美元買彩券，但當錢不足時就會停止，大約在2周前，他又開始嘗試玩彩券，沒想到竟然讓他的命運改變了；他在歷經15年的婚姻生活之後，於去年10月份離婚，沒有工作又失去老婆的他原以為人生夠悲慘了，沒想到他竟然走運中獎，現在他要找到那名好心沒有將彩券占為己有的陌生人，並計畫幫媽媽買一輛新車，自己則是想要利用這些錢，好好享受生活或是去旅行。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：頭獎,彩券,北美要聞

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