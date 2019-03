母登K2峰遇難身亡24年後　兒子攀同地「殺手山」失蹤超過1周

▲兩名登山客失蹤前合影。(圖/翻攝自Facebook/Tom Ballard)



國際中心/綜合報導

2名歐洲登山客在巴基斯坦攀登「殺手山峰」南迦帕巴峰(Nanga Parbat)時失蹤,至今已超過一周。由於當地降下大雪,因此搜救進度一度停頓,日前搜救直升機飛越兩人駐紮的營地時,有看到疑似雪崩的痕跡。另一個巧合則是,其中一位登山客的母親24年前也是攀登巴基斯坦最高峰K2時,不幸發生山難離世。

來自義大利的42歲登山客拿迪(Daniele Nardi),與來自義大利30歲的巴拉德(Tom Ballard)在2月24日失聯,當時他們倆個正準備攀登南迦帕巴峰。巴基斯坦派出直升機至營地附近時,發現疑似雪崩的痕跡,義大利駐巴國大使龐蒂科沃(Stefano Pontecorvo)也在推特上指出,無人機已升至海拔6500公尺,搜救團隊則持續進行徒步搜索。搜救團隊之一的喀喇崑崙俱樂部(The Karakoram Club)則表示,除非奇蹟出現,否則找到兩人的機會非常渺茫。

Today @AlexTxikon and his team have conducted the search for @NardiDaniele and Tom Ballard on the #NangaParbat, on the ground between C1 and C3 whilst the drones have flown up to 6500 meters. Tomorrow the search continues both by foot and with the drones. pic.twitter.com/TsONVaitWf