學生自創「線體」超越火星文　師崩潰：自己不識字了

大陸中心／綜合報導

從前學生寫字醜被老師責罵是常有的事，現在的學生則超越了「字」的框架，突破「火星文」的符號，進化成離奇的「線體」。大陸某國文老師表示，「讓教師最痛苦的不是忘記備課、不是檢查學生的背誦作業，而是看見學生以『狂草』書寫作業，讓人認不清字」，並貼出該學生的「作品」。

只見學生的「作品」上，形狀不一的線條像文字一般排列成行，乍看之下還讓人以為是在寫字。老師看完作業後拭淚，「改完學生的作業後，我都懷疑自己是不是不識字了。」

▼學生的作業。（圖／微博）

老師貼出學生的考卷，學生的「線體」在上面游走著，「到了用答案卷的年紀，沒有了印刷字的限制，終於可以放飛字我了。但你這樣飛得太高了。」

過去有心理學家指出，字跡潦草代表一個人具有創造力，音樂家貝多芬就是因為字太醜，名曲《給特蕾賽》被後人誤讀成《給愛麗絲》，便一直沿用到今天。

▼學生的考卷。（圖／微博）

不過即使如此，字跡端正仍被解讀為一個人細心、尊重，因此重要的書信文件不可過於潦草，而平時的字跡就不必太過苛求了。

這樣的「藝術」讓人摸不著頭緒，網友看完後表示，「這甲骨文吧」，「前面書寫的是日文，後面書寫的俄文，瞎蒙完畢」，「這個絕對是醫生代寫的，舉報！」，「你讓老師猜字，老師讓你猜分數」。也有網友認為老師應該教好，讓學生有地方練習，「老師要以身作則啊！從一年級就應該有書法課練楷書。」