S10螢幕打洞太醜？換張桌布把它「隱藏」起來

▲為了將Galaxy S10+螢幕上這兩個洞從畫面中「隱藏」起來，網友們無不開始發揮創意。（圖／截自推特，下同）

科技中心／綜合報導

三星先前發布了Galaxy S10系列新旗艦機款，該機款採用Infinity-O全螢幕技術，S10與S10e兩款手機在螢幕右上角都各打了一個小洞作為前置鏡頭，而S10+手機則是有兩個洞。為了將這兩個洞從畫面中「隱藏」起來，網友們無不開始發揮創意。

Matt B近期在推特上發布一系列手機螢幕桌布，其中包括電影《霹靂五號》（Short Circuit）中的機器人強尼五號，NASA火星探測車好奇號（Curiosity），及美國喜劇動畫片《飛出個未來》（Futurama）中的機器人班德（Bender Bending Rodríguez）等。

另外還有適合用於S10與S10e單顆前置鏡頭的桌布，上頭是電影《星際大戰》系列（Star Wars）中的機器人R2-D2及球形機器人BB-8等。

目前Matt B已將這些桌布發布在網路相簿Imgur上，供網友下載使用。連結如下：

GalaxyS10（單前置鏡頭）：imgur.com/gallery/QggHgRh

GalaxyS10Plus（雙前置鏡頭）：imgur.com/gallery/D74noX0