77歲嬤搶登「冰山寶座」當女王拍照　下秒直接漂走「出海」...

國際中心/綜合報導

美國德州一名77歲的阿嬤斯特朗(Judith Streng)日前與兒子羅勃(Rob)一起去冰島旅行,當時他們在海岸邊發現了一個神似「寶座」的大冰塊,阿嬤決定坐上去拍照,沒想到才剛當上「冰山女王」不久,阿嬤就隨著冰山寶座被大浪沖走,越漂越遠。

據ABC NEWS報導,熱愛旅行的母子倆於2月下旬一起去冰島旅行時,在知名景點「鑽石灘」的岸上發現一個造型非常神似寶座的大冰塊,吸引不少觀光客陸續上前拍照,就連已經77歲的斯特朗也相當興奮地爬上去拍照留念,想圓自己一直想成為女王的夢想。

▲阿嬤隨著「冰山寶座」越漂越遠 。(圖/翻攝自Twitter/@Xiushook)



沒想到當羅勃才剛按下快門鍵,下一秒就有一陣大浪打來,斯特朗竟隨著寶座與陸地分離,慢慢向海中央飄去,所幸現場剛好有一名旁觀者曾是接受過水上救援訓練的船長及時出手相救,才讓阿嬤平安地回到岸上,結束這場「驚魂漂流記」。

事情發生之後,羅勃忍不住把阿嬤一連串「漂流」的故事傳給女兒凱薩琳(Catherine),並搞笑寫道「女王失去王國了!」,而凱薩琳也將此事分享到Twitter上,目前已經吸引了17萬網友按讚、7萬多人轉推,瞬間讓阿嬤成了「網紅」。

▲一名曾當過船長的旁觀者及時相救,平安把阿嬤帶回岸上。(圖/翻攝自Twitter/@Xiushook)

不少網友都被這個阿嬤漂流記逗樂,紛紛留言,「這個冰雪奇緣3看起來很棒!」、「阿嬤要去亞特蘭提斯了」、「是冰山女王啊!」、「抱歉,我真的笑到不行」,但也有網友氣憤表示,「兒子竟然只顧著拍照,沒有去幫助她?」、「為什麼都已經有告示牌提醒了,還要做出這麼危險的事」。

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr