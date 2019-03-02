陳詩欣外遇代價出爐！牽手戰友逛夜市、上摩鐵　綠帽夫怒告求償

▲奧運金牌跆拳道女將陳詩欣。（圖／翻攝自陳詩欣臉書）

記者葉國吏／綜合報導

奧運金牌跆拳道女將陳詩欣，2017年外遇昔日戰友陳正浩，讓陳詩欣先生董俊男怒告並求償100萬元。花蓮地方法院審後判決2人需賠償董俊男30萬元。

根據判決書指出，陳詩欣與董俊男在2008年結婚、育有2子，但陳詩欣在2017年與陳正浩共同帶隊出國比賽擦出火花，陳詩欣因此外遇。陳詩欣回國後性情大便，對董俊男態度冷淡、分房而睡。

2017年11月，陳詩欣與陳正浩多次約會，遭媒體跟拍，2人不僅大方牽手逛夜市，還親密調情、上摩鐵過夜。陳詩欣婚外情遭媒體踢爆後，馬上像董俊男提出離婚要求，不過因為媒體刊登多張陳詩欣、陳正浩的親密照片，讓董俊男受到重大打擊，故向2人提告求償100萬元精神慰撫金。

▲雅典奧運金牌得主陳詩欣。（圖／資料照）

陳詩欣在庭上表示她與陳正浩為多年好友，媒體刊登之照片為移花接木，與陳正浩一同過夜也只是暢談小酌，最後也搭計程車離開，並未同宿。陳詩欣強調與陳正浩關係屬正常社交往來，非媒體報導內容所述。

至於跟董俊男的婚姻，陳詩欣則透露與先生個性、理念不合，及家計分擔失衡等因素早已破裂長期失和，跟陳正浩無關。

不過法官認為陳詩欣與陳正浩2人在公共場合親暱牽手、捏耳朵，還一起去摩鐵，雖然陳詩欣表示後來是分別離去。但經法官勘驗媒體報導影片後，2人確實有親密行為，確實侵害配偶權益，判賠2人需賠償給董俊男30萬元。