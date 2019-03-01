快訊／柯扁會談一小時！柯文哲「只是在聊書」　綠委堵門口遞「陳情書」

▲柯文哲和陳水扁會面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

台北市長柯文哲1日和前總統陳水扁碰面，而關於兩人的聊天內容，也格外首受到外界矚目。此外，柯文哲稍早抵達現場後，直接將車子開進地下室，避開了現場媒體。兩人會面時間大概一小時，隨後柯文哲對於媒體提問，柯文哲僅表示，今天來看阿扁，是希望可以幫他弄一本口述歷史的書，目前已經有做了，希望可以趕快完成。

▲柯文哲接下陳情書。（圖／記者吳奕靖攝）

柯文哲表示，這本口述歷史預計會在4月份的時候發表，今天是來做簽名的一些動作，而畢竟陳水扁也當過一任台北市長、兩任總統，有些歷史是不容易被改變的，所以會來幫他出這本書。此外，陳致中表示，很謝謝市長跟市長夫人來看我的父親，今天主要談的就是陳水扁先生的口述歷史，因為這個是台北市政府文獻館來做的，市長也希望說可以趕快來出書，因為這是寶貴的紀錄，因為還要做校稿，補相關資料跟照片，我父親跟市長也都有共識說希望最快4月可以出版，希望留下寶貴紀錄。

▲柯文哲和陳水扁會面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳致中也提到，柯文哲跟市長夫人也都有關心陳水扁的身體狀況，非常感謝他們，沒有講到選總統的事，就是醫生看病人，沒有提到政治上議題，因為柯市長以前是我父親的醫師，現在還是有持續在關心，但政治的東西我不能代表綠營，不過站在家屬立場，我很感謝市長來看他。此外，會談結束後，民進黨立委許智傑也到達現場，並拿出了陳情書要給柯文哲，而柯文哲也接下了他的陳情書。此外，對於柯韓會一事，柯文哲也表示，不排斥，有機會會再來。