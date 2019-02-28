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一日雙城／柯文哲到高雄了！鄉親暴動塞滿休息站迎接阿北

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▲▼柯文哲一日雙城到高雄。（圖／翻攝柯文哲直播）

▲柯文哲一日雙城到高雄。（圖／翻攝柯文哲直播）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲28日挑戰一日雙城，晚間十點多抵達中油梓官站暫時休息補充體力，沿路有許多民眾在路邊迎接柯文哲，替他加油打氣，而在休息站更塞滿大批粉絲等候阿北的到來，大喊「柯P加油」，當地警方出動維持現場秩序。

柯文哲一抵達休息站中油梓官站，大批粉絲蜂擁而至，搶著跟阿北拍照，民眾也齊聲大喊「柯P加油」，離開前他也親切的和民眾合照。

柯文哲休息約莫10分鐘後，繼續啟程往終點高雄物產館前進。這次，柯文哲再次騎腳踏車挑戰一日雙塔，全程在臉書直播，最高紀錄飆到8千多名網友觀看，一起為阿北加油，直播過程由副發言人「學姐」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安輪流主持。

▲▼柯文哲一日雙城到高雄。（圖／翻攝柯文哲直播）

▲柯文哲一日雙城到高雄。（圖／翻攝柯文哲直播）

根據柯昱安表示，這次的直播不像過去只用手機，會搖搖晃晃的，為了呈現最好的直播品質，準備了多台機器拍攝，還在柯文哲的腳踏車前方架設Gopro，讓網友可以看到多視角的畫面。

柯文哲此次「一日北高自由車活動」，早上6點30分從台北關渡宮出發，預計10點抵達新竹代天府後，就搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動，傍晚5點多再搭乘高鐵南下嘉義，到台南後繼續騎鐵馬停靠台南711明和店、高雄中油梓官站，最後一站則是高雄物產館，預計晚間11點到達。

柯文哲當晚騎進高雄後，隔天（3月1日）將親自登門拜訪前總統陳水扁。據陳水扁表示，兩人見面只是想聊聊回憶錄出版的事，與總統選舉無關；至於萬眾矚目的「柯韓會」仍有變數。

▲▼柯文哲一日雙城到高雄。（圖／翻攝柯文哲直播）

▲柯文哲一日雙城到高雄。（圖／翻攝柯文哲直播）

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