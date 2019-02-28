年輕人奉為人生指南　陸官媒再批「宮鬥文化」

▲如懿傳和延禧攻略 。（圖／翻攝延禧攻略、如懿傳微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸「宮鬥劇」年初因被點名「惡化社交生態」，接連遭各大衛視下架。綜合陸媒報導，「宮鬥劇」將主戰場移向網路平台，在多家影音網站上持續獲得收視好成績，佔據點擊率榜單，再度引起關注。業內人士分析，市場過度追捧宮鬥劇，將對行業生態健康發展等造成不良影響。

《半月談》指出，一些熱播宮鬥劇中的「金句」，被不少年輕人奉為「人生指南」。對此，阿里巴巴文化娛樂集團上海區域總經理李德順表示，宮鬥劇所表現的權謀學、人性惡，對於年輕職場人士而言，容易將現時不如意在宮鬥劇中對號入座，放大人性中的陰暗而忽略積極向善的部分。

▲《延禧攻略》劇照。（圖／延禧攻略微博）

大陸國家一級編劇孫健認為，宮鬥劇頻繁在海外熱播，對外呈現的是鬥爭哲學，「傳播的民族文化內涵與中國的真實歷史有出入，外國觀眾很容易對中國的文化做出誤判、形成偏見，對中國的國際形象塑造構成挑戰。」

據大陸新傳智庫聯合發佈的《中國電視劇發展風向標報告(2018)》及北京澤傳媒發佈的《古裝宮鬥劇對現實題材影響分析》顯示，2018年現實題材劇數量明顯上升，但仍有少數粗製濫造的古裝劇，尤其以宮鬥為題材的熱播劇，給市場帶來衝擊。



雖然宮鬥劇題材在電視頻道上消失，隨著影音網站興起，轉換跑道的同類型劇碼仍在「電視劇」市場上通行無阻。《中新網》報導，數據顯示，2018年網劇播放量前30名平均播放量為31億，古裝劇平均達到60億，單部播放量最大的宮鬥劇《延禧攻略》則超過160億。

▲《延禧攻略》紅到日本，劇名超熱血。（圖／翻攝自推特）

此前大陸電視劇《延禧攻略》、《如懿傳》在台灣掀起「宮廷劇」熱潮，《延禧攻略》版權甚至賣到日本，推出日語版，大陸影劇文化的強力輸出卻招來撻伐聲浪。《北京日報》曾發文細數宮廷劇的「五宗罪」，最大快人心的「宮鬥」情節，被抨擊惡化當下社交生態，隨即各大衛視紛紛將宮鬥劇下架。

