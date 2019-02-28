月賺8萬！他靠投資賺千萬　40歲辭公職打造自己的鐵飯碗

▲原是公務員的99啪，靠投資把本金300萬元滾成2,700萬元。

圖文／鏡週刊

法律系畢業的公務員99啪，原本是投資門外漢，卻因公務員年金危機而埋頭苦學。近8年來，他靠著價值投資中小型股，累積2700多萬元資產，40歲時毅然辭去鐵飯碗，不必再被公文業務綁架，過著隨心所欲的生活。

「我把人生贖回來了。」當別人朝九晚五、打卡上班，現年41歲、原是公務員的99啪，在去年7月毅然辭去公職，回家當奶爸，放棄許多人搶著捧的鐵飯碗，提早25年達到財富自由。

退休這半年來，99啪無事一身輕，平日在家陪小孩玩，偶爾看書、看盤，原來他透過投資獲取配息與價差操作，每年能從市場提款逾百萬元現金，相當月領8萬元。「我把資金分散在股票、債券、REITs等工具，各占四分之一。不管未來市場如何變化，資金多半是在這些資產間流動。」99啪解釋，各資產的波動週期不同，可互補搭配，「剩下的四分之一則是現金。」

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雖然公職人人稱羨，但鐵飯碗早已生鏽，99啪戲稱：「我是公務新『跪』，在行政院『做功德』。」由於假日常加班，算起來時薪才200元，加上軍公教年金改革，所以生起危機感，決心靠投資走出不一樣的人生。

「尤其我兒子出生時才1,200公克，別人當爸媽是抱著嬰兒拍照打卡，我卻1個多月後才抱得到他。」2年前，99啪迎來早產兒，經常要跑醫院回診，但工作不可能允許他隨時請假，心裡更是煎熬。

其實當時他的投資收入已超過公務員年薪，也比做到65歲才能領到的月退俸來得多。加上在此之前，他積極以優惠貸款利率和較佳成數的條件，在新北市新店買下總價2000萬元的房子，完成離開職場的最後一塊理財拼圖，因此瀟灑與公務員身分說再見。

「我是靠投資，為自己打造真正的鐵飯碗。」法律系畢業的公務員99啪，原本是投資門外漢，卻因公務員年金危機而埋頭苦學，在8年內，把本金300萬元滾成2,700萬元，去年7月毅然辭去公職。

如今，99啪透過投資獲取配息與價差操作，每年能從市場提款逾百萬元現金，相當月領8萬元。提到累積財富的第一階段，99啪說，「主要是靠重押3至5檔中小型價值股，賺取倍數報酬。」

「方法是透過7項財務指標選股，包括稅後淨利率、股東權益報酬率、營業現金流相對稅後純益的比率、每股自由現金流量、負債比，並回溯5年數字。另外，近3月累計營收年增率需大於近12月累計營收年增率，及股利折現率需大於10%。」2012年他以此標準挑出振樺電、耕興、茂順等，短短2年內獲利一至三倍。

不過，99啪提醒說，這些指標並非適用於所有產業，例如營建和金融業負債比都高於50%，也不適用營業現金流和自由現金流指標。他強調，挑選的標的須具有均值回歸的股價走勢、有穩定且階梯式成長的股利政策，此外，現金殖利率最好大於6%，代表在相對低檔買進。

99啪投資小檔案 年齡：41歲

現職：專業投資人、專欄作者

經歷：公務員、民間律師事務所及金控銀行法務人員

學歷：私立大學法律系

操作心法：以基本面挑選中小型價值股，搭配布林通道等技術面操作，賺取超額報酬，同時資產分散在股票、債券、REITs等工具，兼顧風險和報酬。



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