貓奴陳其邁「貓之日」曬陳小米　網友暴動：比把拔還帥！

▲行政院副院長陳其邁私下是貓奴。（合成圖／翻攝自陳其邁IG）

政治中心／綜合報導

行政院副院長陳其邁愛貓陳小米先前因為「亂入」陳其邁的直播影片意外爆紅，22日是日本的「貓之日」，陳其邁特別選在這天在IG曬貓，貼出陳小米的帥氣側臉照，讓網友暴動直喊，「比把拔還帥！」

陳其邁在九合一競選高雄市長期間，在臉書直播分享心路歷程，聊到一半時，愛貓「小米」突然跳上書桌撒嬌，線上觀看人數也因此一路從近2萬飆高到2.4萬，焦點瞬間全落在這對「父子」自然又可愛的互動上。事實上，小米是陳其邁1年多前所領養，當時牠小小的身影就已融化不少網友。

陳其邁22日在IG貼文，內容附上一張陳小米望向遠方的側臉照，貼文寫下，「聽說今天是貓的日子，正在深思如何過這一天中...啊，想到半天都過去了。」陳其邁還不忘標記，「網帥陳小米、媽麻說我的手收比把拔美、是不是因為這樣把拔故意沒拍到手收、領養代替購買」，十足「貓奴」表現。

陳小米帥照一曝光網友超激動，紛紛留言表示，「邁邁不考慮把小米培養成網寵嗎」、「幫小米辦一個帳號吧」、「這張小米太帥惹」、「今天小米頗有乃父之風，英姿挺拔，霸氣又帥氣喔」、「比把拔還帥！」

▼陳小米。（圖／翻攝自陳其邁IG）

