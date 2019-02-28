科技經理年薪200萬　妻卻曖昧2網友約2萬援交：你要跟老婆大人請假嗎

▲蘇男指控妻子外遇。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

社會中心／新北報導

新北市一名蘇姓男子是科技公司的經理，年薪高達200多萬元，他指控，妻子對交友網站的「Jerry」說，「那天愛愛完...第二晚就開始不舒服了...也出血了」；甚至妻子還搞援交，和另名男子約好2萬元要上汽車旅館。蘇懷疑自己被戴綠帽，氣得離婚並求償20萬元。法官認為，女子和兩男確有不正常交往行為，判她得賠蘇10萬元。

據了解，兩人在2008年結婚，蘇男控訴，妻子2017年傳訊息給「Jerry」，「你竟然抓得住我的心」、「從見面那刻起，我發現自己愛上你了」、「那天愛愛完...第二晚就開始不舒服了...也出血了」，還在筆記本寫下「2017 08/18、19親密行為沒避孕」。

▼蘇妻辯稱，和兩男的對話都只是開玩笑，但不被法官採信。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay)

判決指出，女子還和交友網站另一名男子約要上摩鐵，並討論匯款金額。該男問「total 2萬嗎」、「好的，就拍板兩萬兩銀子」、「先去摩鐵，再吃飯，下午妳辦事」、「妳安心，只會騙妳上床不會騙妳」；女子回「那你要跟老婆大人請假嗎」。事後該男確實把錢匯入蘇妻提供的帳戶。

蘇男指控妻子紅杏出牆，氣得離婚並求償20萬元。女子則辯稱和兩男的對話是開玩笑，她事後有歸還該男匯入的款項，和對方也從沒碰過面；至於和「Jerry」只是網友關係，兩人是清白的。《自由時報》報導，蘇男是一間科技公司的經理，年薪高達200多萬元。

但新北地院法官認為，女子和兩男的行為已逾越一般朋友往來應有界線，足以侵害蘇男的配偶權，所為已破壞幸福的家庭生活，因此判賠10萬元。全案可上訴。