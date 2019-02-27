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拜訪以色列議員討論國防、考察新創　柯文哲：很多可以學習

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲結束以色列出訪行程，27日傍晚5點返抵國門。受訪談到這次以色列參訪心得，柯文哲說，以色列還是一個很值得台灣學習的國家，因為他雖然小小的，但是非常強勁，有很多我們可以學習的地方；此外，未來市政主要會參考以色列的新創產業補助政策，另外像是自駕車、cyber security（資訊安全）等，後續產業局、交通局跟對方有後續討論。

經過16小時的飛行，柯文哲疲態全寫在臉上。對於這次以色列參訪，他表示，這次主要是以色列外交部安排，很多行程大概都是固定行程，拜訪以色列外交部、外交部次長、兩個市長等，以色列官方也安排去看大屠殺紀念館，因為對猶太人國際上最大宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人事情。此外，以色列官方也安排專題演講、在特拉維夫政見交易所也有一系列專題演講，都是官方安排。

柯文哲還說，這次台灣駐處也另外安排參觀自駕工廠，花了一個上下午時間，去了解自動駕駛產業；另外也去拜訪以色列最大研究所魏斯曼研究所，地位相當的台灣中研院，請做技轉的副所長來討論技轉以後雙方合作。最後還去拜訪以色列創新局，大概全以色列新創產業負責補助的單位，台北市在我第一任內，新創產業補助約11億，雙方在新創產業補助政策，到底要補助什麼樣企業、會有最大的產業促進效果，有很多討論。

而除了和以色列議員私下會談外，最讓柯文哲驚訝的，是以色列國會也有友台小組，而且友台小組已經當10年主席，剛好也是以前以色列國防軍發言人，對國防政策有做討論。

柯文哲表示，這次到以色列從頭到尾大概60小時而已，算閃電來回，不過還是很充實，「以色列還是一個很值得台灣學習的國家，因為他雖然小小的，但是非常強勁，有很多我們可以學習的地方。」

至於未來可以學習或是應用在市政上的經驗？柯文哲說，像是創新產業補助政策、還有應用科學跟基礎科學的發揮，「主要市政方面主要在講新創產業補助，另外其他那些，整個自駕車、cyber security，這後續產業局、交通局跟對方有後續討論、雙方有留名片」；柯說，因為現在花博有棟大樓現在是以色列商會整棟包下來，將來跟以色列很多資安合作，會以那棟大樓為基地來做。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,以色列

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