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「情弱」人爆增！　日本新名詞...資訊爆炸年代的吊詭現象

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▲▼李敖,求是報,報紙,紙本出版品。（圖／記者李毓康攝）

▲看報紙可以快速掌握到最新、最重點的新聞。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

資深媒體人陳季芳26日在臉書表示，最近從日本影集裡學到一個「時髦、現代的新詞：『情弱』」，他發現現代社會明明很多訊息都唾手可得，但有情弱問題的人卻比以往更多，「這個真是時代巨輪往前滾進的吊詭」。情弱（じょうじゃく）是日文中「情報弱者(じょうほうじゃくしゃ)」的簡稱，泛指資訊量缺乏的人。

▲▼資深媒體人陳季芳點出情弱現象。（圖／翻攝自陳季芳臉書）

請繼續往下閱讀...

▲陳季芳最近看日本影集學到網路詞彙「情弱」。（圖／翻攝自陳季芳臉書）

情弱有2種解讀，一種是住在情報不流通地區，導致媒體素養等知識和能力不足，無法從網際網路獲得必要資訊的人；另一種則是指不能有效運用各種資訊、情報的人，帶有諷刺意味。

據president.jp報導，早稻田大學商業金融研究中心的顧問野口悠紀雄氏指出，要避免成為情弱者必須養成5大習慣，每天看報紙的頭條、觀看YouTube來學習新知識、用Google地球獲取地理資訊、蒐集資料後整理成結論、勇於向朋友提問。

野口表示，每天閱讀報紙第1至3頁，就能快速掌握時下的討論話題，觀看電視新聞的效果則沒有那麼好，因為「看電視新聞是被動接收訊息，主動閱讀報紙、雜誌更有效」，而且只要看到自己不理解的詞彙就要趕快上網查詢，現在語音搜尋非常方便，很快就能透過查詢學到新單字，「保持好奇心是幫助知識吸收的一大關鍵」。

▲▼從Google地球看台北市101大樓周邊的景象。（圖／翻攝自Google地球）

▲從Google地球看台北市101大樓周邊的景象。（圖／翻攝自Google地球）

此外，Google地球也是個方便的工具。野口提到，可以用Google地球看到曾經是汽車之城的底特律，現在已經不再發展工廠了，還能看到俄羅斯從西伯利亞到聖彼得堡的風光，城市每個角落就彷彿在眼前。

即使現在是個資訊爆炸的時代，但陳季芳發現，「資訊有限的年代，沒有人情弱；如今網路似海，資訊多得不得了，反而個個情弱了。」

因此，為了避免成為情弱者，對事物保持好奇心與敏感度十分重要，從生活中就應培養起蒐集資訊的好習慣。

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關鍵字：情弱,情報弱者,じょうじゃく,じょうほうじゃくしゃ,日韓要聞

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