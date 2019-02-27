25歲媽愛上62歲「司機阿伯」卻被罵噁心！她堅持結婚　羞曝頻繁滾床單

▲英國情侶相差37歲。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

愛情不分年齡，當遇到愛的時候就知道這個距離不是問題。英國的25歲女子蘿拉（Laura Wright）就愛上了62歲的公車司機史帝夫（Steve Churchward），兩人之間相差37歲，蘿拉的父親甚至比史帝夫還小10歲，但相愛的他們還是決定攜手共度人生，打破年齡障礙。

英國《太陽報》報導，蘿拉住在德文郡，有一個6歲的兒子。2015年5月某天，她帶兒子坐公車到保母家時，正好就遇到了公車司機史帝夫，對方向她打了招呼，還問了她的名字，並交換了臉書。蘿拉提到，當時她剛結束一段很長的關係，其實一點都不想要再談感情，只想專注在照顧孩子，「史蒂夫是個光頭還有啤酒肚，絕對稱不上是我的菜，我之前就看過他了，但從未打過招呼」。

交換臉書後，兩人開始在網路上聊天，蘿拉發現史帝夫是個善良慷慨又可愛的人，之後就約出來見面聊天，「我們之間有很棒的火花，他有3個小孩，最小的甚至比我還大5歲，但年齡從來不是我在意的點，我也沒想過會對他有感覺」。儘管有著37歲的年齡差距，兩人還是開始交往，到了2017年，他們順利訂婚，即將在今年結婚。

年齡差距的確讓他們的感情受到須多質疑與批評，甚至有陌生人投以惡意眼光，還在酒吧被罵「噁心」，蘿拉只覺得，不懂為什麼大家要這樣批判別人。不過她並不在意，因為他們生活非常快樂，「我很幸運有他在我身邊，他就是我想要的那個人」。史蒂夫開始把蘿拉的孩子視為己出的照顧，蘿拉的兒子甚至也會叫他「爸爸」，讓他感到很開心。

之後，蘿拉就把這段關係告訴父母，她的父親甚至比史蒂夫還要小10歲，一開始感到很擔心，「但我告訴他們我很愛他，爸爸媽媽反而為我們感到開心，他們現在也很喜歡史帝夫」。2017年，史帝夫向蘿拉求婚，之後兩人將會繼續帶著5個孩子，享受美滿的家庭生活

蘿拉也回答大家都很好奇的「滾床單」問題，她提到，他們的性生活「非常忙綠」，完全不受年齡的影響，「你真的看不出來史帝夫已經60幾歲了，反而體力跟不上的都是我」。