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車床小男友月入10萬！蛇蠍女飛撲搞姐弟戀　「悲劇結局」她狂剁9袋屍

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圖文／鏡週刊

豐原蛇蠍女分屍案的凶手黃靖雯，是個已經當阿嬤的離婚陸配，她在大陸、台灣各嫁過一次，因為保養得宜，風韻猶存，還能在41歲的狼虎之年，讓小他11歲的藍坤俞為她傾倒。原本，她是這小鮮肉的房東，但2人看對眼之後，黃女乾脆跟其他房客解約，分租的公寓變成2人愛巢，哪知道，情感生變，財務糾紛使得藍坤俞命喪情人刀下，身首異處。

 

4年前，這起姐弟戀分屍案轟動一時，辦案人員說：「黃靖雯在大陸已經嫁過人，為了來台淘金，透過相親，嫁給一個大她9歲的黃姓男子，等存夠錢，拿到身分證後，逼丈夫同意離婚，四處要人介紹有錢的男人，想嫁第三遍，後來藍坤俞向黃女租屋，當時30歲的藍坤俞，不但外表帥氣，還擅長車床中的高級技法「挫花」，在精密機械的工廠中，每個月賺新台幣十幾萬元不是問題，是名副其實的黃金單身漢。

死者的友人透漏：「40歲正值虎狼之年的女房東，見到藍坤俞這種小鮮肉，豈有不生吞活剝的道理，剛好藍男他也沒女朋友，加上黃女保養得好，看起來只有三十出頭歲，2個人互動猶如乾柴烈火。」

陷入甜蜜熱戀之後，為了不被打擾，黃女與其他房客解約，將公寓變成2人愛巢。就連人前也恩愛無比，附近鄰居說：「黃女很得意自己找到年輕男友，常開心的逢人就介紹『這我老公』，很炫耀這段姐弟戀。」

經過6年的交往，藍坤俞對婚事越來越提不起勁，又或許是女人過了四十，凋謝得快，2人走在一起越來越不登對，而當了老闆的藍坤俞，事業有成，他怎肯娶一個「某大姊」。

監視器顯示，2014年4月27日藍坤俞搭電梯回家後，隨即消失無蹤，為此警方搜索整棟大樓。（翻攝畫面）

案發前2年，黃靖雯發現自己懷孕，這個完全出乎藍男意料之外的狀況，卻讓黃女欣喜若狂，於是藉著肚子裡的孩子逼婚，但她「母以子貴」的想法才高興沒多久，孩子就沒了！警方說，黃女供稱被死者逼著墮胎，但死者家屬則表示，是黃女高齡懷孕，胎死腹中，只好人工引流；對此，時任豐原分局偵查隊長的高廷煌說，黃女當時說了許多藍坤俞怎麼對不起他，她又如何幫助男友創業，都是無法得到證實的片面之詞。

2014年3、4月間，2人不斷口角，藍男見對方苦苦逼婚，乾脆用女生當過按摩女為由，明確的告訴黃靖雯，絕不可能娶她。對此黃女被捕後還氣憤不已，她跟警方說：「他一開始就知道我是幫人家按摩的，後來我也自己開店，但總有以前的老點要應酬，我是正正當當做生意，又沒有做色情，憑甚麼看不起我」。

2人感情生變，加上賣房子與投資的財物糾紛，讓黃女起了殺機，辦案人員感嘆，姐弟戀本來就情路難走，女人到一定年紀凋謝得快，感情生變很難說誰的錯，不管是愛不到讓他死，或是為財殺人，都無法用對方的背叛來為自己合理化，也難怪藍家二老對於蛇蠍女逃過死刑，至今耿耿於懷。


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