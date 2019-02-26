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台語挑戰賽考倒謝龍介！看到「狐獴」皺眉頭　下一秒這樣翻也算對

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▲▼謝龍介上節目玩台語挑戰。（圖／翻攝台視直播）

▲謝龍介上節目玩台語挑戰。（圖／翻攝台視直播）
政治中心／綜合報導

台南市立委補選參選人謝龍介26日下午參加電視台直播節目，和拿到台語高級認證的台視台語主播郭于中PK台語，在短時間內唸出中翻台的發音，前面的過程都非常順利，不過翻到「狐獴」這個單字，卻讓謝龍介遲疑到底該怎麼翻。

謝龍介講得一口好台語讓大眾印象深刻，節目單位準備40多道題目要考考謝龍介的台語能力，主持人鼓勵謝龍介一定都可以答對，並稱已經把錯誤的牌子都丟掉了，逗的謝龍介開心大笑。

謝龍介答題相當迅速，讓主持人有點反應不過來，但卻有幾個單字讓他卡住了，像是「海豚」，謝龍介答得太快說成「海豬」，後來他馬上更正應該是「鬼仔魚」才對，還有「海嘯」應該要用日文發音「津波」，或者台語的發音「大海漲」，讓他思考了一下，主持人也給出正解海嘯確實有兩種說法。

接著，謝龍介看到「結紮」的單字時，立刻秒答「綁起來」，現場笑聲一片，還有「壓歲錢」叫做「壓年錢」，遊戲進入尾聲時出現了「狐獴」的單字，謝龍介盯著字板想了一下解釋，「狐」是狐狸「獴」是老鼠，主持人認為題目太難了，直接翻譯就可以，因此這題也算謝龍介答題正確。

網友看到謝龍介答題，直呼「好厲害」、「有豬哥亮上身的感覺」、「龍介才子」、「龍介要來接閩南語教父」。

▲▼謝龍介上節目玩台語挑戰。（圖／翻攝台視直播）

▲謝龍介上節目玩台語挑戰。（圖／翻攝台視直播）

▲影片來源：台視新聞直播，如遭移除請見諒

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