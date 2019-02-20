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航空科技上班的王朝立　種玫瑰花很有一套　　

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▲航空科技上班的王朝立　種玫瑰花很有一套　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港鄉王朝立，平常在航空科技公司上班，種玫瑰花也很有一套。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

在航空科技業上班的王朝立，利用上下班的空檔種玫瑰，種出專業及興趣，尤其冬季，在普遍花價不穩情況，拍賣價每把都超過400元以上，一枝獨秀。

屏東縣里港鄉農友王朝立白天在航空科技公司上班，但種玫瑰已超過21年；他說，上班時間要聚精會神，尤其是相當精密的設備，一點都不能馬虎，反而下班種玫瑰變成一項休閒一種樂趣。

從小家中務農的他，種過青椒及果樹，他看過記載，冬季玫瑰很有潛力，因此結合一群有興趣的農友，加入花卉產銷班，將玫瑰面積擴大，打響冬季玫瑰的名號，也讓愛花人士知道，原來屏東的冬季玫瑰花品質是全台一流。

52歲的王朝立，剛開始種了2分地，目前增擴5分地面積，未來還要再增加1公頃，栽種萬年紅及黛安娜。而一般品種都留2-3年，在暖冬氣侯，他選擇適合高溫的品種，以符合市場需求。

王朝立平時負責管理施肥運送工作，較省力如剪花等工作，則由父母親幫忙，每天採收運銷到主要花卉批發市場，很多花販指定採購王家的玫瑰花。而他雖不是全職農夫，但每一道工序都很到味，栽種玫瑰讓他體驗花價有高低，但只要努力種，都會碰到機會。

農糧署南區分署長姚志旺稱許王朝立的用心，他認為冬季玫瑰有市場潛力，尤其努力經營下，變成南部重要產業。王朝立連絡電話:0937388-368。

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關鍵字：科技公司,王朝立,玫瑰,一片天

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